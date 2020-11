Wolfsburg

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, doch die Fußgängerzone ist eher wenig belebt. Die Restaurants in Wolfsburg sind seit rund zwei Wochen geschlossen – welche Auswirkungen hat das auf den Einzelhandel in der VW-Stadt? Die WAZ spricht mit Gewerbetreibenden in der Porschestraße.

WKS: Fünfzig Prozent weniger Umsatz

Handtaschen, Wäschemode und Kleidung liegen im Schaufenster des WKS. „Es kommen Kunden in das Kaufhaus, aber zu wenige“. Das sagt WKS-Geschäftsführer Matthias Lange. „Seit dem zweiten Lockdown haben wir 50 Prozent Umsatzeinbuße. Das ist knallhart. Die Kundenfrequenz ist extrem gesunken. Man hat dem Handel zwar erlaubt offen zu bleiben, aber die Infrastruktur in der Fußgängerzone fehlt“, so der Geschäftsführer. Und das kurz nachdem sich das WKS-Kaufhaus neu gegründet hatte. Ihm falle besonders in den Abendstunden auf, dass kaum Passanten unterwegs seien.

Und das Weihnachtsgeschäft? Der WKS-Chef kann sich nicht vorstellen, dass es wie im letzen Jahr ausfällt. „Ich glaube nicht, dass die Corona-Regeln im Dezember gelockert werden. Vom Weihnachtsgeschäft profitiere dann der Online-, aber nicht der stationäre Handel. Für eine gute Idee hält Lange die neue We Card. „Das ist ein Mittel, um Käufer in den stationären Einzelhandel zu bringen “ , so Lange.

Kuscheldecken, Home-Wear und vor allem warme Jacken werden bei C&A derzeit am meisten gekauft, wie Heike Burkert, Filialleiterin des Bekleidungsgeschäfts, berichtet. „Die Kundenfrequenz ist unserem Geschäft geringer, seitdem die Restaurants geschlossen sind. Das merken wir schon“, sagt sie. Die gute Nachricht: „Viele Kunden kaufen gezielt ein“, sagt Burkert. Das kühlere Wetter lasse den Verkauf von warmer Kleidung ansteigen. „Die Lage ist für uns deshalb nicht kritisch, wir sind zufrieden mit dem Umsatz“, so die Filialleiterin.

Für das anstehende Weihnachtsgeschäft erwartet Burkert jedoch weniger Umsatz als im vergangenen Jahr. Und das hauptsächlich bei der festlichen Kleidung. Denn, ob es betriebliche Weihnachtsfeiern geben wird, sei ja eher fraglich. Vielmehr machen es sich die Wolfsburger mit Kleidung und Waren für zu Hause gemütlich.

Uhren Keiser : Online-Handel schwächt lokalen Einzelhandel

Ringe und Uhren: an Weihnachten sind das beliebte Geschenke. „Ich kann noch keine Prognose abgeben, wie das Weihnachtsgeschäft wird“, sagt Brunhilde Keiser vom Juwelier „ Uhren Keiser“ in der Porschestraße. Ihr Weihnachtssortiment bietet sie eine Woche vor dem ersten Advent an. Normalerweise macht sie im Dezember den drei bis vierfachen Umsatz. Doch der Online-Handel hat zugenommen, das schwäche den lokalen Einzelhandel. „Die Stadt ist sehr leer. Ob das an der Schließung der Restaurants liegt, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Menschen auch einfach Angst sich anzustecken“, sagt die Geschäftsfrau. Dennoch möchte sie zuversichtlich bleiben, dass es wieder bergauf geht.

Von Nina Schacht