Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hat für zwei Projekte den „German Brand Award 2021“ erhalten. Das Expertengremium des Branchenpreises für Markenführung verteilte jeweils eine „Special Mention“ für das Stadtgutscheinsystem „WeCard“ und die digitale Kampagne „Urlaub in Wolfsburg“.

„Wir freuen uns ungemein über diese tollen Auszeichnungen und sind stolz, dass gleich zwei unserer Projekte mit diesem bundesweit beachteten Marketingpreis honoriert wurden“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann. Die WMG sehe die Auszeichnung als Zeichen dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sei. „Denn sowohl die WeCard als auch die Kampagne ‚Urlaub in Wolfsburg‘ haben wir gemeinsam mit Unterstützung zahlreicher lokaler Partner realisiert“, betonen Hofschröer und Weilmann.

Vorstellung der WeCard: Jens Hofschröer (links) und Dennis Weilmann. Quelle: WMG

German Brand Award – WeCard:

„Urlaub in Wolfsburg“ erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Brand Communication – Integrated Campaign“. Die Digitalkampagne hatte die WMG im vergangenen Jahr gemeinsam mit touristischen Partnern initiiert, um angesichts der Pandemie bundesweit auf Wolfsburg als Tourismusdestination aufmerksam zu machen. Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG, erklärt: „Wir haben Wolfsburg aus Perspektiven gezeigt, die möglicherweise noch nicht so bekannt sind.“ Zur Kampagne gehörten unter anderem verschiedene Videos, ein Livestream und Social-Media-Aktionen.

Urlaub in Wolfsburg: Diese Kampagne erhielt eine Auszeichnung. Quelle: WMG

Auch die „WeCard“, das 2020 eingeführte Wolfsburger Stadtgutscheinsystem, erhielt eine Würdigung durch den German Brand Award. In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Branded Activities During Covid-19“ überzeugte das WMG-Konzept vor allem durch seinen nachhaltigen und ganzheitlichen Ansatz. „Im letzten Jahr war mehr denn je Zusammenhalt und Lokalbewusstsein gefordert. Das war die Geburtsstunde der WeCard, die Synergien für Wolfsburg schafft und unsere lokale Wirtschaft direkt fördert. Gleichzeitig sollte sie aber nicht nur eine kurzfristige Antwort auf die Corona-Krise sein, sondern vor allem langfristig dabei unterstützen, ‚Wolfsburg zu erleben‘!“, erläutern Hofschröer und Weilmann.

