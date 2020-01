Gericht verhängt Freiheitsstrafe nach Prügel-Attacke in Westhagen

Wolfsburg

Nach einer Massenschlägerei am Einkaufszentrum in Westhagen im März 2019 mussten sich am Mittwoch sechs junge Männer vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Anlass für die Prügel-Attacke auf einen 18-Jährigen war mutmaßlich eine unliebsame Beziehung zwischen der Schwester von drei Angeklagten und dem späteren Opfer. In dem fast siebenstündigen Prozess mit elf Zeugen stand Aussage gegen Aussage – am Ende wurde ein 24-jähriger Angeklagter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.

Mehrerer junge Männer mussten Schläge und Tritte einstecken

Über die Auseinandersetzung auf dem „Roten Platz“ in Westhagen am 23. März 2019 gab es höchst unterschiedliche Schilderungen. Für das Gericht stand am Ende fest: Der 24-jährige Angeklagte traf gegen 18.30 Uhr auf den 18-Jährigen und versetzte ihm unvermittelt einen Kopfstoß – „eine das Leben gefährdende Behandlung“, wie die Richterin betonte. Es folgte eine wilde Prügelei mit zahlreichen Beteiligten, in dessen Verlauf auch der Bruder (21) und Freunde des 18-Jährigen Schläge und Tritte einstecken mussten. Als die zwischenzeitlich alarmierte Polizei vor Ort eintraf, flüchteten die Angreifer. Die Opfer erlitten laut Anklage „mindestens erhebliche Schmerzen“ und Prellungen im Gesicht.

Ganz anders klang die Schilderung des 24-jährigen Angeklagten. Den 18-Jährigen habe er an diesem Tag zufällig getroffen und ihn zur Rede gestellt, „weil er meiner Schwester in der Schule an den Arsch gefasst hat“. Daraufhin sei er selbst von dem 18-Jährigen und dessen Begleitern angegriffen worden, erklärte der Angeklagte. Mehrere Zeugen bestätigten diese Version, die aber sowohl nach Meinung der Staatsanwältin als auch des Gerichts „abgesprochen und zum Teil wortgleich“ klang.

Ein Angeklagter (19) zog seine belastende Aussage vor Gericht zurück

In dem Prozess mit widersprüchlichen Aussagen fiel dem Gericht die Wahrheitsfindung schwer, zumal zahlreiche Zeugen auf die Hilfe eines Arabisch sprechenden Dolmetschers angewiesen waren. Mehrfach wurde die Verhandlung durch Handyklingeln in den Zuschauerreihen unterbrochen. Ein Angeklagter (19), der die anderen Beschuldigten bei der Polizei noch belastet hatte, zog seine Aussage vor Gericht zurück. Das Verfahren gegen den 19-Jährigen und zwei weitere Angeklagte (25/29) wurde daraufhin eingestellt. Ihnen konnte keine konkrete Beteiligung an der Schlägerei nachgewiesen werden.

Fortan saßen nur noch drei Brüder (18/21/24) auf der Anklagebank. Das Angebot einer Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldauflage von 250 Euro lehnten sie zunächst ab. Eine Entscheidung, die der 24-Jährige nach dem Plädoyer der Staatsanwältin und ihrer Forderung nach einer Freiheitsstrafe ganz offensichtlich bereute. Die Richterin und die beiden Schöffen hatten sich bereits zur Urteilsfindung zurückgezogen, als der Angeklagte noch zweimal an die Tür des Beratungszimmers klopfte, um doch noch auf den Deal einzugehen.

Richterin kündigt Verfahren wegen Falschaussagen an

In einem ungewöhnlichen Schritt kam die Richterin den Angeklagten entgegen und stieg nochmals in die Beweisaufnahme ein. Sie seien mit der Geldstrafe einverstanden, erklärte der Wortführer des Trios – aber als Schuldeingeständnis wollten sie das trotzdem nicht verstanden wissen. Dann könne es auch keine Einstellung des Verfahrens geben, entgegnete die Richterin – „wir sind hier ja nicht auf einem Basar, wo wir verhandeln können“.

Der 24-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, außerdem muss er 250 Euro an das Opfer zahlen. Seine beiden Brüder wurden freigesprochen, weil das Gericht ihnen im Zuge der wilden Prügelei, wo vermutlich beide Seiten ausgeteilt hätten, eine „Notwehrsituation“ zusprach. Die Richterin kündigte zudem einen „Rattenschwanz“ von weiteren Verfahren wegen mutmaßlicher Falschaussagen gegen mehrere Zeugen an, die zugunsten des Verurteilten ausgesagt haben.

Lesen Sie auch:

Von Florian Heintz