Geplante Freiheiten für Geimpfte: Stimmen aus Wolfsburg

Am Montag haben die Union und die SPD sich darauf geeinigt, dass Geimpfte schon ab dem kommenden Wochenende mehr Freiheiten bekommen sollen. Noch in dieser Woche sollen Bundestag und Bundesrat eine entsprechende Kabinettsvorlage beschließen. Während doppelt geimpfte Personen in Niedersachsen bereits jetzt von der Testpflicht ausgenommen sind, plant der Bund noch mehr Lockerungen: Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass auch die Kontaktbeschränkungen und die Ausgangssperre für Geimpfte und Genesene nicht gelten. In Wolfsburg stoßen die Ideen größtenteils auf ein positives Echo.

„Die Einschränkungen sind ja alle kein Selbstzweck, sondern dienen dem Schutz des Lebens. Wenn also klar ist, dass von Geimpften und Genesenen keine Gefahr für die Verbreitung des Virus mehr ausgeht, dann müssen nach meiner Überzeugung auch die Maßnahmen für sie zurückgenommen werden“, meint der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs. Er kündigt an: „Das wollen wir versuchen noch in dieser Woche in Berlin zu regeln!“

Falko Mohrs: „Die Einschränkungen sind ja alle kein Selbstzweck, sondern dienen dem Schutz des Lebens.“ Quelle: privat

Michael Ernst, Center-Manager der Designer Outlets und Vorstandsmitglied des Vereins City Marketing und Tourismus (CMT), betont: „Für die Wirtschaft ist es wichtig, eine Perspektive zu haben. Was bringt es, wenn die Menschen zwar eine Impfung haben, aber das nicht nutzen können?“ Denn: Gerade Konzepte wie „Click & Meet“ seien für Kunden und Geschäfte schwierig. „Wenn ich mir einen Termin buchen muss und einen negativen Test brauche, dann ist das super kompliziert.“ Die Freiheiten könnten aus Sicht von Ernst zudem ein Anreiz sein, sich gegen das Virus impfen zu lassen.

Michael Ernst: „Für die Wirtschaft ist es wichtig, eine Perspektive zu haben.“ Quelle: Roland Hermstein

49 Neuinfektionen am Montag Über das Wochenende hat die Stadt 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Inzidenz sinkt dadurch auf 131,9. In der vergangenen Woche haben im Impfzentrum insgesamt 5541 Impfungen stattgefunden. Darunter waren erstmals auch 2540 mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. In dieser Woche gibt es für Impfberechtigte noch Termine mit diesem Vakzin. Sie sind über das Onlineportal des Landes Niedersachsen www.impfportal-niedersachsen.de einsehbar und sofort buchbar. Um die Daten rund um die Pandemie in Wolfsburg besser darzustellen, veröffentlicht die Stadt ab sofort immer montags ab 16 Uhr ein detailliertes Covid-19-Monitoring. „Mit der Veröffentlichung des Reports möchten wir den Bürger*innen einen transparenten Einblick in das Wolfsburger Infektionsgeschehen ermöglichen“, sagt Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Die zusätzlichen Statistiken sind über die Wolfsburger Online Kommunalstatistik (WOKS) unter statistik.stadt.wolfsburg.de einsehbar. Aufzufinden ist das Monitoring über die Startseite unter „Aktuelles“ oder im Bereich Gesundheit.

„Das ist ein schwieriges Thema“, meint die Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone. Sie findet die Debatte um mehr Freiheiten für Geimpfte „nachvollziehbar“. Aus Sicht der Gastronomin und Hotelinhaberin sind jedoch viele Fragen noch ungeklärt: „Für uns wäre das schwierig zu kontrollieren. Außerdem ist die Frage, inwieweit dafür die Gastronomie wieder geöffnet wird.“ Perricone meint zudem, dass die Sonderrechte derzeit nur einen begrenzten Effekt hätten – wenn nur die Oma geimpft sei, könne sie trotzdem nicht mit ihren Enkeln ein Restaurant besuchen.

Melanie Perricone: „Für uns wäre das schwierig zu kontrollieren.“ Quelle: Britta Schulze

Dr. Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums schränkt deshalb ein: „Die Kulturszene wird ebenso wie Gastronomie, Handel und Tourismus davon profitieren, wenn sie bei einer gewissen Durchimpfung der Bevölkerung ihre Türen für diese öffnen kann.“ Er betont: „Hier muss man auch an Arbeitsplätze und Existenzen von Künstler*innen und Kulturschaffenden denken.“

Dr. Andreas Beitin: „Hier muss man auch an Arbeitsplätze und Existenzen von Künstler*innen und Kulturschaffenden denken.“ Quelle: Britta Schulze

Wie die Lockerungen für Geimpfte und Genesene letztendlich aussehen und wie sie sich umsetzen lassen, wird sich im Laufe der kommenden Tage entscheiden. Am Mittwoch soll es einen formalen Beschluss im Bundeskabinett geben, danach stimmen Bundestag und Bundesrat ab.

Von Melanie Köster