Geöffnete Gastronomie: In Wolfsburg kehrt ein Stück Normalität ein

Wolfsburg

Fast hatte man vergessen, wie so ein frisch gezapftes Bier schmeckt: Am Samstag durften Wolfsburgs Gastronomen erstmals seit fast sieben Monaten wieder Gäste empfangen. Vom Eiscafé über die Kneipe an der Ecke bis hin zum schicken Restaurant haben die meisten von ihnen diese Chance genutzt.

„Es ist ein bisschen mehr Lebensqualität“

„Es ist ein bisschen mehr Lebensqualität, mehr Unbeschwertheit“, sagt Katharina Jünger und strahlt. Vor ihr auf dem Tisch steht ein Glas Wein, das Essen lässt noch auf sich warten. Es ist ein seltsam ungewohntes Bild, wie die Gäste vor dem Restaurant Schlossremise unter den aufgespannten Sonnenschirmen sitzen und sich angeregt unterhalten. Es ist ein Stück Normalität. Eine Normalität mit strengen Auflagen: „Wir haben vorher an der Autostadt einen Test gemacht, das hat reibungslos funktioniert“, berichtet Jünger. Denn: Wer momentan die Außengastronomie nutzen will, muss dafür entweder einen negativen Test, eine vollständige Impfung oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen.

Für Jünger ist das kein Problem: „Wir waren gestern schon um Punkt 17 Uhr hier als es endlich los ging.“ Jünger ist mit ihrer Familie und Freunden da. Da sie teilweise vollständig geimpft sind, können sie zu siebt an einem Tisch sitzen. Generell gilt: Auch beim Besuch eines Restaurants oder einer Bar müssen Gäste die Kontaktbeschränkungen einhalten.

Im Zelt ist es dank Heizstrahlern muckelig warm

Saskia Oehmke, Inhaberin der Schlossremisen, ist froh beim Anblick ihrer vollen Terrasse: „Es ist das Gefühl vom ersten Schultag“, strahlt sie. Wegen der schlechten Wettervorhersage hat sie kurz vor dem Wochenende extra noch ein großes Zelt organisiert. Darin ist es dank Heizstrahlern muckelig warm. „Wir machen das Beste draus und die Leute schätzen es Wert“, betont Oehmke. Ihr Gast Jörg Hündorf ist mit der Familie da und kann das nur bestätigen: „Toll, dass es wieder losgeht. Gerade zu Pfingsten, das ist eine Familienzeit.“

Andere Wirte sind am Samstag und Sonntag weniger glücklich. Egal, ob in der Innenstadt oder in Vorsfelde: Vielerorts bleiben die Tische leer. Regen und Wind schrecken eben doch ab. Ingrid Blume vom gleichnamigen Hotel und Restaurant in Kästorf ist enttäuscht: „Es ist so traurig. Es soll einfach nicht sein. Warum werden wir immer so bestraft?“ Vor der geplanten Wiedereröffnung hat sie ihre Sonnenschirme aufgespannt, Trennwände nach draußen gestellt und die Tische mit QR-Codes für die Luca-App ausgestattet. Sie soll die Kontaktnachverfolgung erleichtern.

Viele Gäste essen weiterhin lieber zu Hause

Doch schon am Samstagabend hatte Blume alles wieder reingeräumt: „Was nützt es den Gästen, wenn das Essen sofort kalt wird?“ Durch das geöffnete Fenster begrüßt Blume derweil Stammgast Renate Kluge. Die will für ihre Familie das Mittagessen abholen: „Wenn das Wetter schön gewesen wäre, hätten wir uns draußen hingesetzt“, meint Kluge. So isst sie lieber zu Hause.

Das Wetter ist schlecht und die Terrasse leer: Ingrid Blume ist enttäuscht. Quelle: Roland Hermstein

Wenig zu tun hat Blume daher trotzdem nicht: Vor der Tür bildet sich eine kleine Schlange, in der Küche bereiten die Mitarbeiter fleißig Spargel und Schnitzel vor. Essen zum Mitnehmen bleibt gefragt. Auch, weil längst nicht alle Gäste für den Besuch im Restaurant einen Test machen wollen.

Rafael Kisiala vom Café Superleggera hofft ebenfalls auf besseres Wetter. Auch bei ihm herrschte am Sonntag nur wenig Betrieb. Am Tag zuvor gehörte er allerdings zu den Glücklichen: Seine Terrasse war schon morgens um 10 Uhr gut gefüllt. Kisiala hat noch ein zweites Café in Braunschweig, das schon länger geöffnet ist. Er macht sich und den anderen Wolfsburger Gastronomen deshalb Hoffnung: „Da war es am Donnerstag und Freitag unglaublich voll. Es ist einfach wetterabhängig.“

Von Melanie Köster