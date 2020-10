Wolfsburg

Ein schöner Erfolg und eine wichtige Würdigung für das Ehrenamt: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf hat bei der WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ die meisten Leserstimmen bekommen und somit gewonnen. Platz zwei geht an den Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg und Platz drei an die Gemeinde Lehre. Den Sonderpreis für das beste Tierprojekt sichert sich die Wolfsburger Tierhilfe. Insgesamt haben 48 Vereine und Institutionen an dem Wettbewerb teilgenommen, der ehrenamtliches Engagement würdigt.

Die WAZ-Aktion möchte dem ehrenamtlichen Engagement eine Bühne bieten

Die Siegerehrung der gemeinsamen Aktion von der WAZ und der Volksbank BraWo musste am Donnerstag aufgrund der Corona-Pandemie im kleinen Kreis stattfinden. Claudia Kayser, Direktorin der Volksbank BraWo, begrüßte die Erstplatzierten. Sie betonte: „Das Wichtige ist, dass Sie durch die Aktion auf die Bühne kommen und gesehen werden.“ Auch Gordon Firl, Geschäftsführer der Madsack Medien Ostniedersachsen, freute sich über die gelungene dritte Auflage des Wettbewerbs und das Engagement der Wolfsburger. Mit Blick auf die Geldpreise betonte Firl: „Eine solche Aktion geht nicht ohne die vielen kleinen Unternehmen, die auch in diesen Zeiten Anzeigen schalten.“

Anzeige

Herzliche Glückwünsche: Claudia Kayser (Volksbank BraWo, l.), Nicole Stuhlmüller (Anzeigenleiterin der WAZ) und Gordon Firl (Geschäftsführer Madsack Medien Ostniedersachen, r.) freuten sich mit Gewinner Sebastian Gradtke von der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf (vorne). Quelle: Boris Baschin

Die Heiligendorfer Feuerwehr engagiert sich auf unterschiedlichste Weise im Ort

Für den Sieg bekommt der Förderverein der Heiligendorfer Feuerwehr 2500 Euro. Bei Mitglied Sebastian Gradtke war die Freude riesig: „Es ist wunderschön und für uns eine Bestätigung, dass wir eine gute Arbeit machen.“ Die Feuerwehrleute engagieren sich längst nicht nur bei Bränden: Sie sammeln Müll, pflanzen Bäume und schenken allen Neugeborenen im Ort einen Rauchmelder. Darüber hinaus organisieren die Mitglieder jedes Jahr den „Weihnachtspäckchenkonvoi“ und packen Hunderte Päckchen für Kinder in Osteuropa.

Simone Fischer vom Hospizverein freute sich sehr über den zweiten Platz und 1500 Euro. Der Verein hat sich mit dem Projekt „Caro“ bei „Gemeinsam helfen“ beworben. Die große Handpuppe konnte über E-Mails auch während der Corona-Pandemie mit trauernden Kindern in Kontakt bleiben, als diese nicht in den Treffpunkt Trostinsel kommen konnten. Mit dem Preisgeld soll jetzt ein Buch über Caro und ihre Abenteuer entstehen.

In Lehre helfen inzwischen 730 Menschen ihren Mitbürgern während der Corona-Pandemie

Andreas Busch, Bürgermeister der Gemeinde Lehre, nahm die Urkunde für den dritten Platz entgegen. Unter dem Motto „38165 hält zusammen“ haben sich in Lehre mittlerweile 730 Menschen zusammengefunden, die ihre Mitmenschen während der Corona-Pandemie auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützen. „Ich war überwältigt, wie hilfsbereit die Menschen sind“, berichtet Busch. Da die gewonnen 1000 Euro in Tablets für Altenheime fließen, legte WAZ-Geschäftsführer Firl noch ein E-Paper-Abo der WAZ obendrauf.

Die Tierhilfe Wolfsburg gewann den Sonderpreis. Die 1000 Euro Preisgeld sollen helfen, die hohen Tierarztkosten des Vereins zu decken. Dieser kümmert sich, wenn große oder kleine Haustiere in Not geraten. Er hilft zudem, wenn sich Tier-Besitzer plötzlich nicht mehr um ihre Lieblinge kümmern können. „Für uns ist es immer toll, wenn wir so unterstützt werden“, betonte Schriftführerin Claudia Gummert.

Von Melanie Köster