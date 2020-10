Wolfsburg

Die WAZ Leserinnen und Leser haben ihre „Helden des Alltags“ gewählt. Insgesamt 48 Vereine und Institutionen haben sich in diesem Jahr mit ihren Projekten für die WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ beworben. Alle Stimmen wurden ausgewertet und die Gewinner stehen fest.

Die drei Hauptpreise werden an humane Projekte vergeben, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie beweisen, dass Zusammenhalt und Menschlichkeit besonders in schwierigen Zeiten wie diesen ungemein viel wert ist. Der Sonderpreis geht an das meist gewählte Projekt rund ums Tier.

Aus allen Projekten, die zur Auswahl standen, ging hervor, wie wichtig das Ehrenamt in Wolfsburg ist und wie engagiert die ehrenamtlich tätigen Männer, Frauen und Kinder sind, um hilfsbedürftigen, einsamen oder kranken Menschen – und Tieren – ihre Zeit, Liebe, Hilfe und Aufmerksamkeit zu schenken.

Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen ist eine große Preisverleihung, wie sie im letzten Jahr stattgefunden hat, leider nicht möglich und findet daher im kleineren Rahmen statt. Wer die Gewinner sind, können Sie am Freitag in Ihrer WAZ oder auf www.waz-online.de lesen.

