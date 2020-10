„Gemeinsam helfen“: Trostinsel Wolfsburg möchte Trauerbuch veröffentlichen

Wolfsburg

Die WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ geht in diesem Jahr in die dritte Runde. Insgesamt haben sich 48 gemeinnützige Projekte oder Vereine beworben. Die Wolfsburger wählen aus den Vorschlägen ihren persönlichen „Held des Alltags“. Auf möglichst viele Stimmen hofft auch die Trostinsel Wolfsburg.

Rote Haare, blaues T-Shirt und bunte Strumpfhose: So sieht die Handpuppe Caro der Trostinsel aus. Die Einrichtung des Hospiz Wolfsburg begleitet trauernde Kinder und Jugendliche. In den Einzelgesprächen und Gruppentreffen ist Caro anwesend und spricht mit den Kindern über Trauer und aktuelle Themen.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Simone Fischer hat Caro 2019 nach einem Handpuppenkurs erschaffen und spielt sie seitdem. Caro heißt übrigens Charlotta, Aurelia, Renata, Olivia Käsefuss. Sie ist kein braves Püppchen, Caro hat viel Blödsinn im Kopf, lässt ihren Gefühlen immer freien Lauf und flunkert manchmal sogar. „Mit dem Charakter können sich Kinder leichter identifizieren und somit erreichen wir sie besser“, erklärt Fischer.

Die Geschichten um Caro wurden per E-Mail oder Postkarte versendet

Die „echte“ Caro wartet in der Trostinsel, das Double sitzt bei Familie Fischer auf dem Sofa. Somit kann die Trauerbegleiterin jederzeit mit Caro zu einem Kind fahren und ein Einzelgespräch führen. Doch während des Corona-Lockdowns waren Gruppentreffen und Einzelgespräche nicht möglich. „Für die trauernden Kinder war es eine extrem schwierige Zeit, weil von heute auf morgen die Struktur weggebrochen ist“, sagt Dagmar Huhnholz, Leiterin der Trostinsel.

Fischer überlegte sich daher eine kreative Idee, wie die Kinder weiterhin mit Caro und der Trostinsel in Verbindung bleiben konnten. Sie schrieb Geschichten über Caros Abenteuer und fotografierte die Szenen in ihrem Haus, auf dem Spielplatz und im Urlaub an der Nordsee. In einer Geschichte wollte Caro eigentlich lieber „ratzen“, doch sie musste mit ihrem Goldfisch Ingo Gassi gehen. Auf einer anderen Seite erzählt Caro von ihrem toten Hamster und ihrer Trauer. Aus den Texten und Bildern erstellte Fischer Comics und verschickte diese per Mail und per Post an die Wolfsburger Familien. „Die Kinder und die Angehörigen haben sich über die Post sehr gefreut und dazu beigetragen, dass sie den Lebensmut nicht verlieren“, so Huhnholz.

Diese Abenteuer erlebt Caro – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Handpuppe Caro von der Trostinsel hilft trauernden Kindern und Jugendlichen in Wolfsburg. Die Geschichten von Caro und ihrem Freund Ingo sollen jetzt als Buch veröffentlicht werden.

Der Treffpunkt Trostinsel ist seit Mai wieder geöffnet, sodass Gespräche in Kleingruppen oder Einzeltreffen wieder stattfinden. Und auch die Geschichten um Caro werden weiter erzählt, inzwischen ist Titel Nummer acht erschienen. Die kreative Arbeit ist eine Herzensangelegenheit für Fischer, sie arbeitet mit ihren eigenen Utensilien wie Kamera, Stifte und Druckerpapier. „Da Caro mit zwei Händen gehalten werden muss, spanne ich meine ganze Familie für die Geschichten mit ein“, erzählt Fischer.

Abstimmung für „Gemeinsam helfen“ Aus insgesamt 48 Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich bei der großen Aktion „Gemeinsam helfen“ von Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Volksbank BraWo und EngagementZentrum beworben haben, wählen die WAZ-Leser, wer die Hauptgewinner sind und die Geldpreise in Höhe von 2500 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro für ihre Arbeit in Empfang nehmen dürfen. Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 11. Oktober, 23.59 Uhr per Online-Voting unter www.waz-online.de/gh. Dort sind neben den Teilnahmebedingungen auch alle Projekte zu finden, die zur Wahl stehen – und dort können Sie auch direkt online abstimmen. Doch Achtung: Jeder Teilnehmer darf nur eine Stimme abgeben!

Mit dem Preisgeld der WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ würde die Trostinsel Wolfsburg die Geschichten bündeln und ein Trostbuch mit mehreren Caro-Geschichten veröffentlichen. Pro Jahr werden rund 150 Familien von der Trostinsel betreut, daher sollten mindestens 200 Bücher erscheinen. „Natürlich soll jedes Kind ein Buch bekommen, doch über die konkrete Gestaltung haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Wir hoffen erstmal auf den Gewinn“, sagt Fischer.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig