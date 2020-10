Wolfsburg

Der Kinder- und Jugendschutz ( KJS) Wolfsburg tritt mit drei Initiativen bei der WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ an. Bei dem Projekt „Kleine Angehörige“ unterstützten Paten Kinder, die einen psychisch kranken oder suchtkranken Elternteil haben. Unter dem Titel „Nicht mit mir“ kann ein Selbstverteidigungskursus vom Deutschen Ju-Jutsu-Verband unterstützt werden. Und bei dem Projekt „ Notinsel“ bekommen Kinder Hilfe bei Geschäften.

Grundsätzlich seien psychisch kranke oder suchtkranke Elternteile in der Lage, ihre Kinder zu versorgen, sagt Jürgen Ebbecke, Vorsitzender des Kinder- und Jugendschutzes. Zeitweise falle es ihnen aber schwer, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und angemessen auf sie einzugehen. In diesem Fall wird das Projekt „Kleine Angehörige“ in Anspruch genommen.

Paten nehmen sich viel Zeit für die Kinder und entlasten somit die Familien

Der Kinder- und Jugendschutz vermittelt in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg emotional stabile Bezugspersonen für die Familien. Diese Paten entlasten die Eltern, indem sie die Kinder einmal pro Woche für zwei bis vier Stunden und an einem Wochenende im Monat bei sich zu Hause betreuen. „Alternativ können die Paten und die Kinder auch einen Ausflug machen“, so Ebbecke. Mit dem möglichen Gewinn aus der WAZ-Aktion „Gemeinsam helfen“ könnte die monatliche Aufwendungspauschale von 75 Euro für die Paten bezahlt werden. Sie erhalten das Geld zum Beispiel für Eintrittsgelder, Verpflegung oder Fahrgeld.

Das Gewaltpräventionsprojekt wird seit 2018 in Wolfsburg angeboten

Das bundeseinheitliche Gewaltpräventionsprojekt „Nicht mit mir“ wird initiiert vom Deutschen Ju-Jutsu-Verband und mit Hilfe des Kinder- und Jugendschutz in Wolfsburg angeboten. In acht bis zwölf Übungseinheiten lernen Kinder und Jugendliche Gefahren zu vermeiden, gefährliche Situationen zu erkennen und sich im Notfall zur Wehr zu setzen. „Die Kursleiter vermitteln das Konzept alters- und zielgruppenorientiert, sodass die Mitglieder zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen können“, betont der KJS-Vorsitzende. In Zusammenarbeit mit dem Verein Goshin-Jutsu-No-Michi wird das Programm seit 2018 in Wolfsburg angeboten. Mit dem Geld von „Gemeinsam helfen“ könnten die entstehenden Kurskosten finanziert werden.

Abstimmung für „Gemeinsam helfen“ Aus insgesamt 48 Initiativen, Vereinen und Organisationen, die sich bei der großen Aktion „Gemeinsam helfen“ von Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Volksbank BraWo und EngagementZentrum beworben haben, wählen die WAZ-Leser, wer die Hauptgewinner sind und die Geldpreise in Höhe von 2500 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro für ihre Arbeit in Empfang nehmen dürfen. Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 11. Oktober, 23.59 Uhr per Online-Voting unter www.waz-online.de/gh. Dort sind neben den Teilnahmebedingungen auch alle Projekte zu finden, die zur Wahl stehen – und dort können Sie auch direkt online abstimmen. Doch Achtung: Jeder Teilnehmer darf nur eine Stimme abgeben!

Kinder- und Jugendschutz Wolfsburg hofft auf zahlreiche Stimmen

In Wolfsburg gibt es rund 112 „ Notinseln“, werden die umliegenden Städte und Landkreise wie Braunschweig, Salzgitter oder Peine mitgezählt, sind es sogar 430. Die Stiftung „Hänsel und Gretel“ hat die Notinseln organisiert, damit Kinder in Notsituationen Hilfe und Ansprechpartner auf einen Blick erkennen. Denn teilnehmende Geschäfte kleben das Notinsel-Logo ins Schaufenster oder an die Tür. Bei Gefahren oder Problemen können die Kinder sich melden und ihnen wird weitergeholfen. Der Kinder- und Jugendschutz unterstützt das Projekt seit 2012. Mit dem Geld würden die Materialien wie Handzettel, Aufkleber und Plakate finanziert. „Alle unsere Projekte helfen den Wolfsburger Kindern und Jugendlichen, daher hoffen wir auf zahlreiche Stimmen“, sagt Ebbecke.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig