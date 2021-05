Wolfsburg

Bei einem Einbruch in ein Geschäft an der Tischlerstraße in Wolfsburg haben Ganoven eine Geldkassette erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise auf eine verdächtige Person.

Laut Polizei drangen die Täter am vergangenen Wochenende in die Geschäftsräume des Dienstleistungsunternehmens ein. „Hierbei entwendeten die Täter eine Geldkassette mit derzeit unbekanntem Inhalt“, so der Wolfsburger Polizeisprecher Thomas Figge. Eine Zeugin hatte am Sonntag gegen 11 Uhr die gewaltsam geöffnete Eingangstür bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Die Täter waren auf bisher ungeklärte Weise in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelangt und hatten die Zugangstür zu den Geschäftsräumen aufgebrochen. Eine Zeugin gab den Ermittlern einen Hinweis auf eine Person, die am Sonntagmorgen gegen 9.50 Uhr am Tatort gesehen wurde: Diese trug ein Calvin-Klein-Basecap, einen dunkelgrün-karierten Rucksack und schwarze Oberbekleidung. Die Polizei hofft auf Hinweise zu der verdächtigen Person oder dem Einbruch unter Tel. (05361) 46460 melden.

