Ehmen

Aktuell hat die Wolfsburger Polizei die Sparkasse in Ehmen abgesperrt, Ermittler sichern Spuren. In der Nacht zu heute wurde der Geldautomat der Filiale gesprengt. Noch sind keine weiteren Details bekannt.

Bekannt ist: Gegen 3 Uhr in der Nacht muss es mächtig gerummst haben, der Alarm löste aus. Seit den frühen Morgenstunden sind Ermittler der Polizei und die Spurensicherung im Einsatz, das Gelände vor und die Sparkasse selbst sind mit rotem Flatterband abgesperrt worden.

Sparkasse Ehmen: Wie hoch die Beute ist, ist noch unklar

Wie hoch die Beute oder der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei Wolfsburg will sich am Nachmittag äußern.

Lesen Sie auch 16 Geldautomaten gesprengt: Auch ein Gifhorner (26) ist angeklagt

Einen Tag vor Heiligabend gab es in Wolfsburg wurde der Geldautomat in der Sparkassen-Filiale in Detmerode gesprengt. Ob die Explosion mit Gas oder Sprengstoff herbeigeführt wurde, ist noch nicht geklärt. In diesem Fall laufen die Ermittlungen auch noch. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist noch nicht klar. Fest steht: Die Detmeroder Sparkasse bleibt mindestens bis Ende Februar geschlossen.

Die WAZ ist aktuell vor Ort und hält Sie auf dem Laufenden.

Von der Redaktion