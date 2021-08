Wolfsburg

Geimpft, genesen, getestet: Mit einem „G“ stehen einem viele Türen offen. Mit einem entsprechenden Nachweis können die Wolfsburger ins Restaurant, Fitnessstudio oder Museum. Die WAZ hat sich umgehört, wie die Regel, die seit Sonntag gilt, ankommt.

Im Fitnessstudio „Injoy“ seien die Gäste laut Geschäftsführer Andreas Heuchert diszipliniert. „Der Großteil legt seinen Nachweis ohne Aufforderung vor. Sehr wenige drohen per Brief oder Mail mit Kündigung, weil wir die Regel umsetzen“, so Heuchert.

Besucher des Kunstmuseums ließen sich in Wolfsburg testen

Laut Heuchert seien die meisten Sportler genesen oder geimpft, nur einige kämen mit einem Test. Wer geimpft oder genesen ist, muss den Nachweis nur einmal vorzeigen, da der Status auf der digitalen Mitgliederkarte vermerkt wird. Ein Test-Nachweis muss bei jedem Besuch vorgelegt werden.

3-G-Regel: Im Fitnessstudio „Injoy“ zeigt Ralf Krüger (rechts) seine Mitgliederkarte vor und seinen Impfnachweis. Quelle: Roland Hermstein

Sportstudio-Gast Ralf Krüger (auch SPD-Ratsmitglied) zeigt am Injoy-Empfang gern seinen digitalen Impfausweis vor. Er freut sich, dass er mit der 3-G-Regel sorgenfrei trainieren kann. „Ich finde die Regel richtig, da es um den Schutz anderer geht“, so Krüger.

Im Kino gilt die 3-G-Regel für Besucher ab 15 Jahren

Die neue Regel gilt seit Sonntag. Im Kunstmuseum gab es am ersten Tag vereinzelt Irritationen. „Die Inzidenzentwicklung in Wolfsburg und die neuen Bestimmungen werden vor allem nicht von weiter anreisenden Besuchern verfolgt“, so Sprecherin Katharina Derlin. Inzwischen hätten die meisten Besucherinnen und Besucher einen der drei Nachweise parat. Vereinzelt haben die Mitarbeiter auch auf die Teststationen in der Nähe hingewiesen, die dann auch wahrgenommen wurden.

3-G-Regel: Diese Ausnahmen gibt es Nach Angaben der Stadt gilt die 3-G-Regel für Kinder bis einschließlich 14 Jahren nicht. Es gibt aber Ausnahmen für Kita und Schule sowie für den Freizeit- und Amateursport. Sowohl in den Schwimmbädern, Saunen und Indoor- und Outdoor-Sportanlagen benötigen erst volljährige Personen einen negativen Test-, Impf- oder Genesenennachweis. In der Autostadt darf der Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt sein, der PCR-Test 48 Stunden. Genesen mindestens 28 Tage, maximal sechs Monate. Im Kino dürfen beide Tests nicht älter sein als 24 Stunden. Wer bei Tests auf Nummer sicher gehen will, sollte sich direkt an den Veranstalter wenden.

Im Delphin-Kino-Palast stören sich die Gäste nicht an den aktuellen Regeln. „Bis jetzt läuft es ganz gut, es hat sich noch keiner beschwert“, betont Betreiber Leif Boltz.

Autostadt verteilt bunte Bändchen fürs Handgelenk

In der Autostadt müssen sowohl Besucher als auch Fahrzeugabholer einen entsprechenden G-Nachweis vorzeigen. Andreas und Viola Buchener aus Oberbayern holten am Freitagnachmittag ihren neuen Wagen ab, sie mussten aber vorher den digitalen Impfausweis zeigen. Dann erhielten sie ein Bändchen um das Handgelenk. So erkennen Autostadt-Mitarbeiter in den Restaurants und auf dem Gelände, dass die Person getestet, geimpft oder genesen ist.

So wird die 3-G-Regel in Wolfsburg umgesetzt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Getestet, geimpft oder genesen: Wer sich ins Café setzen möchte oder ins Museum will, muss einen Nachweis vorlegen. Die Wolfsburger reagieren gelassen auf die neue Regel.

Täglich von 7.30 bis 22 Uhr kontrollieren Autostadt-Mitarbeiter auf der Stadtbrücke, an der Promenade am Kanal und auf der Parkstraße die jeweiligen Nachweise aller Gäste ab 15 Jahre. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann sich kostenlos im Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz testen lassen.

Rafael Kisiala vom „Superleggera“ ärgert sich über die Regel

Die Gäste im Lokal „Superleggera“ in der Wolfsburger Innenstadt halten sich an die aktuelle Regel, dennoch ist Wirt Rafael Kisiala „total unzufrieden“ mit der Einführung der neuen Verordnung. „70 Prozent der Gäste gehen dadurch verloren“, erklärt der Inhaber.

Er meint, Wolfsburger, die feiern wollen, fahren einfach nach Braunschweig. Dort seien keine Nachweise in der Gastronomie nötig. „Die Wirte dort bekommen unsere Gäste und wir schauen in die Röhre“, so Kisiala.

Wolfsburger fühlen sich wohl mit der 3-G-Regel

Bei den Veranstaltung der Kulturwochen „SommerSinne“ auf dem Hugo-Bork-Platz in der Innenstadt wird auch auf die 3-G-Regel gesetzt. „Ich fühle mich durch die Regel sicherer. Es kann sich jeder testen lassen und somit wird keiner ausgeschlossen“, sagte eine 33-jährige Besucherin, die sich mit ihrer Familie ein Puppenspiel anschauen wollte.

„Uns schränkt die neue Verordnung nicht ein": Die Wolfsburgerinnen Joelle Maier (v.L), Kimberly Heyder und Mara Schirin Bunge begrüßen die 3-G-Regel. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Wer ins Café möchte, muss einen Nachweis dabei haben

In der Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg wird unter dem Punkt Gastronomie auf einen negativen Test, Impf- oder Genesenennachweis hingewiesen. Auf Nachfrage der WAZ teilte die Stadt Wolfsburg mit, dass die Nachweispflicht sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich gilt.

„Die 3-G-Regel ist für die Menschen selbstverständlich": Cadera-Mitarbeiterin Maria Lupo kontrolliert, ob die Gäste geimpft, genesen oder getestet sind. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Für die Kunden der Bäckerei „Cadera“ sei das kein Problem. „Für die meisten Kunden ist es selbstverständlich, nur eine Frau war bisher sauer, weil sie keinen Nachweis dabei hatte“, erzählte Mitarbeiterin Maria Lupo. Wer sich also ins Café oder die Eisdiele setzen möchte, sollte seinen Impfpass oder Genesenen-Ausweis dabei haben – oder schnell in ein Testzentrum laufen. Ansonsten heißt es: Kaffee und Eis nur zum Mitnehmen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig