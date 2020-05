Gegen Vereinsamung: Volksbank spendet Tablets für Senioren

Wolfsburg

Vor allem allein lebende Senioren und Bewohner von Pflegeheimen leiden unter den Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie. Um ihnen zu helfen, hat die Volksbank BraWo dem Caritas-Verband und dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) jeweils vier Tablet-PCs gespendet.

Hilfe gegen Vereinsamung

„Die iPads ermöglichen den von uns betreuten Senioren, dass sie mit ihren Lieben und Bekannten im Kontakt bleiben können“, sagt Barbara-Maria Cromberg, Vorständin beim Caritas-Verband. Die Idee, Tablets anzuschaffen, sei bei der Caritas bereits vor einiger Zeit entstanden. Denn: Die Situation vieler älterer Wolfsburger sei weiterhin schwierig. „In der Seniorenarbeit stellen wir fest, dass den Menschen die sozialen Kontakte sehr fehlen und sie mehr und mehr vereinsamen“, schildert Cromberg.

Große Nachfrage bei Senioren

Auch für Thorsten Rückert, Vorstandsmitglied beim DRK-Kreisverband, kommt die Hilfe genau zur richtigen Zeit. Zwei Tablets sollen im Seniorenzentrum Vorsfelde zum Einsatz kommen. „Die Nachfrage unserer Bewohner nach einem Tablet-PC für die Kontaktaufnahmen mit der Familie ist höher als erwartet“, erklärt Rückert. Die beiden anderen Geräte kommen in die Sozialstation, damit der Kreisverband dort ein zusätzliches digitales Angebot für Gespräche, Sorgentelefon, Beratungen oder auch Gruppenchats einrichten kann.

Digital gegen die Vereinsamung: Thorsten Rückert vom DRK-Kreisverband freut sich über die Tablets, die Volksbank-Chefin Claudia Kayser überreicht. Quelle: Volksbank BraWo

Wolfsburgs Volksbank-Chefin Claudia Kayser freut sich, dass die Tablets beim Caritasverband und dem DRK so gut ankommen. Die Spende habe das „Gewinnsparen“ der Bank ermöglicht. Kayser bedankt sich deshalb bei den teilnehmenden Kunden: „Sie können auf attraktive Geldgewinne hoffen und leisten zudem noch etwas Gutes. Denn ein Teil des Spieleinsatzes fließt in gemeinnützige und soziale Projekte in die Region zurück, wie beispielsweise diese acht iPads.“

