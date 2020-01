Gartenlaube brennt durch Dumme-Jungen-Streich ab

Sülfeld

Es war ein dummer-Jungen-Streich und der ging am Sonntagnachmittag richtig nach hinten los: Drei Jugendliche schlugen die Scheibe einer Gartenlaube am Sülfelder Sportplatz ein, dabei verletzte sich einer von ihnen an der Hand. Um die Blutspuren an der Laube unkenntlich zu machen, versuchten sie diese abzubrennen. Das hatte böse Folgen: Das Holzgebäude geriet in Brand, stand komplett in Flammen – Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Sülfeld rückten gegen 16.30 Uhr an und löschten. Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

Zur Galerie Eine Gartenlaube am Sportplatz stand in Flammen

Mit Hilfe eines Zeugen konnte die Polizei die drei Jugendlichen schnell stellen. „Sie waren sofort geständig“, erklärten die Beamten vor Ort. Die Jungs waren nachmittags am Sülfelder Sportplatz unterwegs. Wohl aus Langeweile schlugen sie eine Scheibe der kleinen Gartenlaube ein. Einer der Jungs machte das so ungeschickt, dass er sich dabei an der Hand verletzte.

Haushaltsrolle für die Wunde

Um die Wunde zu versorgen, gingen sie dann zu einem nahe gelegenen Pavillon - weil sie dort im Innenraum eine Rolle Haushaltstücher erspäht hatten. Durch eine bereits beschädigte Kunststoffscheibe gelangten sie ins Innere des Pavillons. Die Wunde war also versorgt, doch was tun mit den Blutspuren an der Gartenlaube? Die wollten die Jugendlichen auf besondere Art und Weise entfernen – durch Abbrennen.

Hütte stand plötzlich in Flammen

Das ging komplett schief, plötzlich stand die Hütte in Flammen. Die Sülfelder Ortsfeuerwehr war schnell vor Ort. „Wir waren gerade im Feuerwehrhaus“, erklärte Ortsbrandmeister Arne Stahlhut. Schnell löschen die Einsatzkräfte den Brand, brachten Gegenstände wie Rasenmäher und Blumentöpfe aus der Laube. Abschließend legte die Feuerwehr einen Schaumteppich über die Holzhütte, um die letzten Glutnester abzulöschen. Von der Gartenlaube ist so gut wie nichts mehr übrig.

Von Sylvia Telge