Wolfsburg

Ein 25-jähriger Wolfsburger ist am Mittwochabend zwischen 18 und 18.20 Uhr bei einem gewalttätigen Streit in der Porschestraße verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der junge Mann geriet gegen 18 Uhr an der Unterführung in Höhe der ­dm-Drogerie mit drei Leuten aneinander. Auf provozierende Sprüche folgten Schubsereien, anschließend sollen das Trio den 25-Jährigen körperlich attackiert haben. Der konnte zunächst flüchten. Doch wenige hundert Meter weiter in Richtung Nordkopf traf der Wolfsburger in Höhe des Arena-Grills erneut auf die Angreifer. „Er wollte einen der Beteiligten zur Rede stellen, als es abermals zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den vier Personen kam, bei dem der 25-Jährige mittels eines gefährlichen Gegenstandes traktiert wurde“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Beim Anblick der Polizei flüchten die Angreifer

Zeugen hatten inzwischen die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, flohen die Beteiligten. Kurze Zeit darauf trafen sie den verletzten ­25-Jährigen, der von der Besatzung eines Rettungswagen medizinisch versorgt wurde. Wobei es sich bei dem gefährlichen Gegenstand handelte, will die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Klar ist nur: „Der ­25-Jährige hätte durch den Gegenstand ohne weiteres schwerste Verletzungen erleiden können“, sagt Figge.

Die Polizei bittet Zeugen um Foto- und Filmaufnahmen

Da zu diesem Zeitpunkt die Porschestraße sehr belebt war, hoffen die Ermittler, dass Personen den Streit entlang der Strecke zwischen der Drogerie und dem Grill-Imbiss beobachtet oder sogar gefilmt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05361-46460 bei der Dienststelle an der Heßlinger Straße zu melden. Mögliche Beweismittel wie Film- oder Fotoaufnahmen sollten ausschließlich per E-Mail an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de.gesandt werden, nicht jedoch über soziale Medien. Polizeisprecher Figge erklärt warum: „Diese Bilder dürfen als Teil eines Ermittlungsverfahrens nicht auf ausländischen Servern gespeichert werden.“

Die Angreifer sollen südosteuropäischer Herkunft gewesen sein. Ein Beteiligter trug eine kurze Hose, Umhängetasche, schwarzes T-Shirt. Der zweite Beteiligte war mit einem weißen Oberteil, roter Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet. Der dritte Beteiligte hatte ein Basecap auf, trug eine Sonnenbrille, schwarze Oberbekleidung und eine Jogginghose.

Von der Redaktion