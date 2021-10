Hellwinkel

Als ein 29-Jähriger an seinem Auto ein zerstörtes Rücklicht entdeckte, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Gut, dass er genauer hinschaute: Unbekannte hatten hinter die Reifen seines Passats einen Stein sowie ein Nagelbrett gelegt. Nun ermittelt die Polizei.

Den Firmenwagen hatte der Mann am Dienstag gegen 14.45 Uhr am Veilchenweg im Stadtteil Hellwinkel abgestellt. Als er am Mittwoch gegen 8.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er das zerstörte Rücklicht.

Hinter dem Vorderrad liegt ein Nagelbrett

Damit nicht genug: Die Unbekannten hatten ein Brett mit Nägeln hinter ein Vorderrad und einen Pflasterstein unter eines der Hinterräder gelegt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. „Es handelt sich hierbei nicht um einen Dumme-Jungen-Streich, sondern um eine Straftat“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. „Hätte der Fahrzeugnutzer die Gegenstände nicht rechtzeitig erkannt, hätte es auch zu einem Unfall mit schlimmen Folgen kommen können.“

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an unter Tel. (05361) 46460. Der Vorfall erinnert an eine Serie von ausgelegten Steinen und Nagelbrettern auf Straßen, die sich 2019 rund um Fallersleben ereigneten. Die Polizei fasste den Serientäter, der die Taten sowie mehrere Brandstiftungen einräumte.

Von der Redaktion