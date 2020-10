Wolfsburg

Sollte das ein Spaß sein? Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Flechtorf Absperrungen von der Straße geschoben – vermutlich um mit ihrem Auto bequem weiterfahren zu können. Das Problem dabei: Diese Absperrungen hatten Feuerwehrleute bewusst aufgestellt, weil sie eine glitschig-gefährliche Ölspur beseitigen mussten. Plötzlich rauschten Autos in die Einsatzstelle. Das hätte echt gefährlich werden können. Spaßig war das nicht!

Von Carsten Bischof