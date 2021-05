Wolfsburg

Die Kleingartenvereine Steimker Berg und Waldfrieden waren die ältesten Schrebergarten-Siedlungen in Wolfsburg. Beide entstanden mitten im Krieg in den 1940-er Jahren nahe den Barackensiedlungen der kurz vorher gegründeten „Stadt des Kdf Wagens“, dem heutigen Wolfsburg. Weil Wolfsburg weiter wächst, mussten die Kleingärten weichen. Doch vergessen werden sollen sie nicht: Zwei Gedenksteine erinnern jetzt mitten im innerstädtischen Neubaugebiet Hellwinkelterrassen an die beiden Vereine.

Bildergalerie zur Historie:

Zur Galerie Zwei Gedenksteine erinnern neuerdings an die Kleingärten, die an der Reislinger Straße dem Neubaugebiet Hellwinkel -Terrassen weichen mussten. Die WAZ steuert mit dieser Bildergalerie einige Fotos – auch aus alten Zeiten – bei.

Die beiden Findlinge, auf denen die Gedenktafeln für die Vereine angebracht sind, stammen direkt aus einer Baugrube von dem Gelände, auf dem früher Salatköpfe und jetzt Wohnhäuser aus dem Boden wachsen. Wolfsburg sei nicht die erste und auch nicht die einzige Stadt, die ihren Kleingärtnern ein Denkmal setzt, sagte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide bei der offiziellen Enthüllung. „In Leipzig steht sogar ein Kleingärtnermuseum“, weiß er. Dort lebte im 19. Jahrhundert der Pädagoge Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber, Namenspatron der Schrebergärten.

Kleingärten – lebenswichtig

Schrebergärten waren für die allerersten Wolfsburger und Wolfsburgerinnen tatsächlich lebenswichtig: Wer nur eine Mietwohnung hatte, bekam hier auch ohne Lebensmittelkarte Gemüse oder Obst. Später und heute dienten die Parzellen auch der Pflege der Gemeinschaft in der immer anonymer werdenden Großstadt. Und ihre Bedeutung für das städtische Klima als „grüne Lunge“ sei noch gar nicht endgültig bewertet, bemerkte Detlelf Steiniker, Bezirksvorsitzender der Kleingärtner.

Hellwinkel-Terrassen Bei den Hellwinkel- Terrassen handelt es sich um eines der größten innerstädtischen Baugebiete. Auf elf Hektar Fläche entstehen rund 750 Wohneinheiten. Rund 400 sind aktuell schon bezugsfertig oder kurz vor der Fertigstellung. zudem laufen die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt. Der Hochbau wird dort voraussichtlich 2022 beginnen.

Auch Steinikers Amtsvorgänger Friedrich Grünberg, Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Ortsbürgermeister Detlef Conradt waren bei der Enthüllung dabei und würdigten so das Opfer der beiden Vereine, die der Stadtentwicklung durch die Wohnbauoffensive mit mehreren Großprojekten von 2016 bis 2025 nicht im Weg stehen wollten. „Die Gedenksteine zeigen denen, die hier leben, dass andere mit weinenden Augen Platz gemacht haben“, sagte Mohrs.

Es sei ein Verlust von etwa zehn Prozent der gesamten Kleingartenfläche gewesen, so Steiniker. Und obwohl viele Mitglieder ihre Parzellen aus Altersgründen sowieso bald verlassen wollten, sind die Auswirkungen heute spürbar: Zurzeit gibt es laut Steiniker bei allen übrigen Vereinen Wartelisten, weil der Bedarf so groß sei. Speziell bei jungen Familien mit mehreren Kindern, die naturnah gärtnern wollen, gebe es einen neuen Trend zum Kleingarten. Zurzeit gibt es 2141 Parzellen. als möglicher Ersatz für die Fläche im Hellwinkel steht eine städtische Fläche zwischen Wolfsburg und Reislingen zur Verfügung. Steiniker und Hirschheide wollen gemeinsam ein langfristiges Zukunfts-Konzept für Kleingärten in Wolfsburg entwickeln.

Von Andrea Müller-Kudelka