Gifhorn/Wolfsburg

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor Winfried Gringmuth. Er arbeitet mit einer halben Stelle in der Kirchengemeinde Hasenwinkel und mit der anderen seit 2010 als Referent für Internet-Arbeit bei der Evangelischen Medienarbeit und Digitalen Agentur in Hannover. Zuvor war er Berufsschulpastor an der BBS II in Wolfsburg. Von 1989 bis Januar 2003 war er Pastor der St. Georg-Kirchengemeinde in Jembke, vorher in Hehlingen / Wolfsburg. Sein Theologie-Studium hat er in Bielefeld-Bethel, Erlangen und Göttingen absolviert. Winfried Gringmuth hat zwei erwachsene Kinder und ist verheiratet.

Pastor Winfried Gringmuth Quelle: privat

Liebe Leserinnen und Leser,

da bin ich im Auto unterwegs, höre nebenbei Radio und werde zur Entenjagd eingeladen! Geht im Augenblick natürlich schlecht… Wobei die Enten gar kein Federvieh sind, sondern solche aus der Zeitung. Neudeutsch „Fake-News“, also halb oder gar nicht wahre Geschichten. Und ich soll bei dreien herausfinden, welche die ‚Ente‘ ist. Alles andere als einfach! Ich habe beim Mitraten so oft daneben gelegen…

Wem können wir noch vertrauen?

Ja, es ist schon schwierig, wenn man nicht alles selbst erlebt und sich auf andere verlassen muss. Vor vielen Jahren meinten ja schon die (musikalischen) ‚Ärzte‘: Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu… Bloß wenn ich doch selbst auch unsicher bin? Ist Corona nun so ansteckend – oder werden wir alle nach Strich und Faden veräppelt? Oder hat ein geheimes Labor absichtlich das Virus losgelassen, um weltweit angesichts steigender Lebenserwartung die Rentenkassen zu entlasten? Das Schwierige daran: Unsere Möglichkeiten sind derart viele geworden, dass nicht mehr sofort klar ist, was wahr oder falsch sein könnte. Wem können wir also noch vertrauen?

Das alles ist keine neue Erfindung

Da werden Dinge, die ich „Glauben“ nennen würde, für „wissenschaftlich“ erklärt – und Forschungsergebnisse als Lügen oder freie Erfindung dargestellt. Verschwörungen werden angeblich aufgedeckt, mit denen alles verstanden werden kann... Ach, das ist keine neue Erfindung! Auch wem früher etwas nicht recht passte, versuchte sich an einer zweiten „Wahrheit“. Nach Jesu Tod ordneten die damaligen Obrigkeiten an, das Grab streng zu bewachen. Sonst könnte womöglich jemand die Leiche stehlen und die Idee einer Auferweckung verbreiten.

Ist also das Ziel deutlich genug, heiligt der Zweck jedes Mittel, scheint es. Wahrheit? Welche darf‘s denn sein? Politik ist oft so – die Gegenwart hat genug Beispiele. Und? „Selig sind, die reinen Herzens sind“, überliefert Matthäus von Jesus. Ente? Entscheiden Sie!

Von Winfried Gringmuth