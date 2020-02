Geburtstagskinder haben am 29. Februar freien Eintritt im Planetarium

Stadtmitte

Wer an einem 29. Februar geboren wurde, kann sich freuen: Denn das Wolfsburger Planetarium lädt alle Geburtstagskinder mit dem seltenen Geburtsdatum am Samstag, 29. Februar, zu einem kostenfreien Besuch im Planetarium ein.

„Wer schon so selten am richtigen Datum Geburtstag feiern darf, soll diesen dann wenigstens in angemessener Atmosphäre – unter den 9000 Sternen der Wolfsburger Sternenkuppel – genießen können“, erklärt Eileen Pollex, Prokuristin des Wolfsburger Planetariums.

Kinderprogramm und Polarlichter-Show

Die Besucherinnen und Besucher, die sich mit dem richtigen Geburtsdatum ausweisen können, haben die Wahl zwischen dem beliebten Kinderprogramm „Das kleine 1x1 der Sterne“ und der bildgewaltigen Automatikshow „Auroras – Geheimnisvolle Lichter des Nordens”, der es gelingt, die magischen Polarlichter auf eine ganz besonders stimmungsvolle Weise anschaulich zu machen.

Natürlich sind aber auch alle Gäste willkommen, die nicht am 29. Februar Geburtstag haben. So kann der zusätzliche Tag für einen besonderen Ausflug in das größte Planetarium Niedersachsens genutzt werden.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion