Rund 100 Geschäfte und Restaurants auf drei Etagen in zwei Flügeln unter einem Dach: Das Shopping-Center-Prinzip der City-Galerie kommt bei Kunden und Kundinnen gut an – und das jetzt schon seit 20 Jahren. Center-Manager Andreas Schwarzkopf und sein Team laden mit mehreren Aktionen noch bis Samstag, 9. Oktober, zum Feiern ein. Geschenke gab und gibt es für die Kundschaft: Donuts, Rabatte und Glücksboten, die spontan an der Kasse den Einkauf bezahlen. Offizieller Start der Festivitäten war am Donnerstagnachmittag. Unter den Gratulanten: Michael Ernst (Designer Outlets), WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, der am Freitag seinen Dienst als Wolfsburgs Oberbürgermeister beginnt.

Stoßen an auf die City-Galerie: (v.l.) Jens Hofschröer (WMG), Torsten Maus (Saturn), Andreas Schwarzkopf (ECE) und Dennis Weilmann – am Donnerstag noch Erster Stadtrat, ab Freitag Oberbürgermeister von Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

„Die City-Galerie ist seit 20 Jahren zentrale Anlaufstelle. Mit ihrem Sortiment und verschiedenen Events trägt sie maßgeblich zur Attraktivität Wolfsburgs bei“, lobte Dennis Weilmann vorerst noch in seiner Funktion als Erster Stadtrat und Wirtschaftsdezernent. „Gleichzeitig ist sie der Arbeitsort für viele Menschen“, ergänzte er, „auch bei der Weiterentwicklung unserer Innenstadt wird die City-Galerie eine wichtige Säule sein – umso mehr freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre!“ Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, geriet förmlich ins Schwärmen: „Im Herzen der Innenstadt trägt die City-Galerie mit ihrer Marken- und Angebotsvielfalt maßgeblich zur Entwicklung und Stärkung des Standortes Wolfsburg bei.“ Sie sei ein „starker Partner, sowohl im Citymanagement als auch im Stadtmarketing“. Auch in Zukunft werde sie eine bedeutende Rolle einnehmen und ein gesellschaftlich wichtiger Treffpunkt sein.

Moderator Holger Salmen erinnert an 2001

Die Begeisterung war nicht überall von Beginn an so groß. Gut vier Jahre lang hatte der Rat der Stadt Wolfsburg diskutiert, bis der Beschluss fiel, der Unternehmensgruppe ECE das ehemalige Areal der Hauptpost in der Innenstadt für den Bau der City-Galerie zur Verfügung zu stellen. Die Innenstadt dadurch zu stärken hat offensichtlich geklappt. „Und die Planungskosten wurden sogar um sechs Prozent unterschritten“, erinnerte Moderator Holger Salmen auf der Bühne im Untergeschoss, die mit goldenen Ballons geschmückt sowie von geladenen Gästen innerhalb und Zaungästen außerhalb einer Absperrung umringt war.

Moderator: Holger Salmen führte durch das Geburtstagsprogramm auf der Bühne im Untergeschoss der City-Galerie Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

Selbst die Corona-Zeit hat die City-Galerie bisher relativ schadlos überstanden. „Ja, wir sind ganz gut durchgekommen“, bestätigte Andreas Schwarzkopf, der die Leitung des Centers im Juni übernommen hatte. In seiner Einarbeitungszeit im Management 2017 hatte der jetzt 29-Jährige Wolfsburg bereits schätzen gelernt. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Der Standort hat viel Potential“, so Schwarzkopf. Er betont: „Regionale Anbieter sind für uns das Salz in der Suppe!“

Umstrukturierung im Handel

Viele der ersten Mieter sind gekommen, um zu bleiben. Gewollt sind aber auch immer mal wieder Wechsel in den Ladenzeilen. „Zurzeit gibt es eine große Umstrukturierung im Handel“, sagt Schwarzkopf. Es wird wieder investiert: Apollo-Optik ist ins Erdgeschoss eingezogen, Deichmann will am 7. Oktober mit neuem Konzept öffnen.

„Online-Handel ist nicht das Böse an sich, wir müssen nur lernen, genauso gut sein – und dann setzen wir die Freundlichkeit des Personals noch obendrauf“, riet Torsten Maus, Geschäftsführer von Saturn. Rund die Hälfte der Saturn-Kundschaft bestelle digital, hole die Ware dann aber in der City-Galerie ab, berichtete er. Zur Erheiterung des Publikums hatte Maus sein altes Diensthandy mit auf die Bühne gebracht: ein Nokia 6210. „Das ist das iPhone von vor 20 Jahren“, erklärte er den Jüngeren.

Relikt aus der Anfangszeit: Sein altes Diensthandy hatte Torsten Maus von Saturn zum 20. City-Galerie-Geburtstag mitgebracht. Quelle: Roland Hermstein

Von Andrea Müller-Kudelka