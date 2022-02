Wolfsburg

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Für Freitag, 25. Februar, ruft ein Bündnis von drei Wolfsburger Jugendorganisationen zur Kundgebung auf. Die Grüne Jugend, Jusos und Julis haben sich dafür zusammengetan. Beginn der Veranstaltung – mit Abstand und Masken – ist um 18 Uhr auf dem Rathausplatz. Auch die Glaubensgemeinschaften in Wolfsburg beraten gerade darüber, wie sie auf den Kriegsausbruch reagieren könnten. Ökumenische Friedensgebete sind eine Idee aus dem Kirchenkreis.

Es sind mehrere Redebeiträge geplant. Mit der Bitte um Unterstützung hatten die Organisatoren Vito Brullo, Felix Becker und Mats Maretzke bereits am Mittwoch andere Initiativen in Wolfsburg angeschrieben und über soziale Netzwerke informiert. Sie hoffen, auch noch direkt betroffene Familien für eine Mitwirkung zu gewinnen.

„Wir verurteilen die russische Aggression scharf“

Mit noch massiveren kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine hatten die Organisatoren dabei so schnell nicht gerechnet. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es jetzt: „Mit der Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten sowie dem Absprechen der Souveränität der Ukraine bricht Wladimir Putin aktiv das Minsker Friedensabkommen und allgemeines Völkerrecht. Berichte über russische Truppenbewegungen in den besetzten Gebieten verbreiten sowohl bei der ukrainischen, als auch in der gesamten europäischen Bevölkerung, Angst. Am Morgen des 24. Februar folgten nun erste militärische Angriffe auf Stützpunkte in der Ukraine seitens Russlands. Wir verurteilen die russische Aggression scharf und fordern nun schnelle Unterstützung für alle Ukrainer und Ukrainerinnen.”

Weitere Solidaritätsbekundungen

Währenddessen gibt es von vielen Seiten immer mehr Solidaritätsbekundungen. So zeigt sich die Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer in einer Pressemitteilung am Donnerstagvormittag tief betroffen: „Heute ist eingetreten, was wir bereits befürchtet haben: Putin hat den Krieg zurück nach Europa gebracht. Dieser beispiellose Angriff auf die freie und souveräne Ukraine ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Wir werden nicht zulassen, dass Präsident Putin unsere Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die in Europa für Frieden und Stabilität sorgen, durch Gewaltherrschaft und Rücksichtslosigkeit ersetzt. Deswegen stehen wir eng und solidarisch an der Seite der Ukraine und ihrer Bevölkerung!“

Glockengeläut und Friedensgebete

Propst Ulrich Lincoln informiert Gemeindemitglieder per Email darüber, dass voraussichtlich ab dem 3. März immer donnerstags um 18 Uhr Friedensgebete in der St.-Petrus-Kirche in Vorsfelde stattfinden sollen. Er sagt: „Diese Ereignisse machen uns fassungslos. Ein Überfallkrieg mitten in Europa, unsägliches Leid der Menschen in den Städten und Dörfern der Ukraine.“ Die Braunschweigische Landeskirche wolle flächendeckend Andachten an bieten, um den Menschen einen Ort zu bieten, ihre Ängste gemeinsam zu bewältigen. „Organisatorisch bekommen wir es leider in Vorsfelde nicht früher hin. Aber als Zeichen der Solidarität werden am Freitag schon einmal überall die Glocken läuten“, so Lincoln.

Von Andrea Müller-Kudelka