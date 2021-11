Wolfsburg

Am 25. November findet jährlich der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Rund um den Aktionstag finden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in Wolfsburg statt, um aufzuklären und zu sensibilisieren. Organisiert werden diese durch den Arbeitskreis Häusliche Gewalt.

„Der Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt ist ein Zusammenschluss von Institutionen und Behörden, der täglich in unterschiedlicher Weise mit dem Thema der häuslichen Gewalt konfrontiert ist“, sagt Daniela Cevik vom Dialog-Verein und Sprecherin des Arbeitskreises. „Im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen ermutigen wir alle im Alltag auf verbale und physische Gewalt aufmerksam zu machen und sich für Betroffene einzusetzen.“

Diese Gebäude leuchten orange:

Zu den geplanten Aktionen gehört das Flaggenhissen vor dem Wolfsburger Rathaus mit Mitgliedern des Arbeitskreises. Die Flaggen werden vom 18. November bis zum 2. Dezember vor dem Rathaus wehen. Dazu wird es am 24. November einen Infostand des Arbeitskreises auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus geben. Am 25. November findet ein digitaler Vortrag zum Thema „Digitale Gewalt“ von Chris Köver statt. Sie ist Journalistin und Mitbegründerin des Missy-Magazins – einer Zeitschrift für Pop, Politik und Feminismus. Los geht es um 17 Uhr auf der Internetplattform Zoom. Der öffentliche Zugangslink wird über wolfsburg.de und die städtischen Social Media-Kanäle geteilt.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Häusliche Gewalt haben gemeinsam Flaggen vor dem Rathaus gehisst. Quelle: Stadt Wolfsburg

Rund um den Aktionstag findet auch in diesem Jahr wieder die Aktionswoche „Orange Your City“ statt. Noch bis bis zum 28. November werden im Rahmen der Kampagne viele Gebäude in Wolfsburg orangefarben angestrahlt, um auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Unter der Federführung des Gleichstellungsreferats beteiligen sich viele Wolfsburger Institutionen und Vereine an der Beleuchtungsaktion.

Workshop: Grundtechniken der Gewaltabwehr . Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November bietet der Caritasverband Wolfsburg einen Workshop an, der Frauen ermutigen soll, aus der Opferrolle zu treten und sich offensiv gegen Bedrohungen zur Wehr zu setzen. In dem 90-minütigen Kurs werden Grundtechniken der Gewaltabwehr von einer langjährig erfahrenen Trainerin gezeigt und geübt. Im Anschluss an den Kurs besteht die Möglichkeit, sich über Beratungs- und Projektangebote des Caritasverbands für Frauen zu informieren. Die Veranstaltung findet am 25. November von 10 bis 13 Uhr im Föhrenkrug, Pestalozziallee 3 in Wolfsburg statt. Anmeldungen unter Tel. 05361/9800912 oder 05361/980090. Es gilt die 2G

Mit dabei sind: Volkswagen gemeinsam mit der Autostadt, das Hallenbad, die IG Metall, das Kunstmuseum, das Phaeno, das Planetarium, die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstadt, das Scharoun Theater, die Städtische Galerie, der VfL Wolfsburg, die Volkswagen Group Services GmbH in Kooperation mit der Wolfsburg AG, die WMG, Volkswagen Immobilien, die Designer Outlets, die Aids-Hilfe Wolfsburg, die Stadtwerke Wolfsburg AG, die Flüchtlingsarbeit des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen und die Jugendförderung der Stadt.

Weilmann: „Die Bekämpfung von häuslicher Gewalt hat für mich einen hohen Stellenwert“

„Die Bekämpfung von häuslicher Gewalt hat für mich als Oberbürgermeister einen hohen Stellenwert“, so Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Ich halte es für absolut notwendig, dass sich Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft klar dagegen positionieren.“

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Am 17. Dezember 1999 verabschiedet die UN-Generalversammlung ohne Abstimmung eine Resolution, nach der der 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“, bestimmt wurde. Damals zeigte sich die Generalversammlung „beunruhigt darüber, dass Frauen nicht in den vollen Genuss ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen, und besorgt darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen Frauen zu schützen und zu fördern“. Alljährlich soll mit dem internationalen Gedenktag das öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen gelenkt werden und Strategien zur Bekämpfung in den Mittelpunkt rücken Hintergrund für die offizielle Initiierung des Aktionstages 1999 durch die Vereinten Nationen war die Entführung, Vergewaltigung und Folterung dreier Schwestern und ihre Ermordung im Jahr 1960. Die Schwestern Mirabal waren in der Dominikanischen Republik durch Militärangehörige des damaligen Diktators Rafael Trujillo verschleppt worden. Weitere Infos unter: www.frauenrechte.de und www.un.org/womenwatch.

Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg ergänzt: „Es ist ein großartiges und wichtiges Zeichen, dass jedes Jahr zahlreiche Mitwirkende aus unterschiedlichen Bereichen im Rahmen von „Orange your City“ Wolfsburger Wahrzeichen beleuchten. Häusliche Gewalt geht uns alle etwas an und es ist erforderlich, sich für Betroffene und Angehörige stark zu machen und sich zu solidarisieren. Mit dieser Aktion positioniert sich Wolfsburg ganz klar gegen jegliche Gewalt an Frauen.“

