Die Gartencenter in Niedersachsen haben bereits seit dem 13. Februar wieder für Privatkunden geöffnet, Baumärkte dürfen jedoch nur von Gewerbetreibenden betreten werden. Wie funktioniert der Verkauf bei den Wolfsburger Märkten, die beide Services anbieten? Die WAZ hat sich beim Hornbach und beim Hagebaumarkt BauKing umgeschaut.

Der Hagebaumarkt im Vogelsang ist für Gewerbe- und Privatkunden geöffnet, die Privatkunden müssen jedoch nach der Kasse rechts abbiegen und dürfen nur in die Abteilung mit den Blumen und Garten-Accessoires. Pfeile und das Wort „Gartencenter“ sind auf dem Boden geklebt und weisen den Weg. Viele Kunden fragen auch an der Information nach dem richtigen Weg.

Nur Gewerbekunden dürfen in den Wolfsburger Baumarkt

Die anderen Gänge sind auf Brusthöhe mit Flatterband abgehängt. Nur Gewerbekunden, Selbstständige oder Personen mit einer Vollmacht dürfen dort hindurchschlüpfen. Dazu muss der Gewerbeschein oder eine Vollmacht an der Information vorgezeigt werden, anschließend geben die Mitarbeiter an diese Kunden einen kleinen grünen Zettel mit „Gewerbekunde“ heraus, der in den Wagen gelegt wird. „So erkennen wir auf einen Blick, wer in der richtigen Abteilung ist und müssen die Kunden nicht ständig fragen“, erklärt Marktleiter Michael Steiner.

Nadine Hopfgarten, Inhaberin von „Die Steinreiniger Niedersachsen“, war mit zwei Kollegen im Baumarkt. „Da wir die Artikel entweder sofort oder für den nächsten Tag brauchen, sind wir froh, dass das wir spontan vorbei kommen können. Das Prinzip im Markt ist wirklich durchdacht“, sagt Hopfgarten.

Die Lieferanten wurden von der Öffnung überrumpelt

Das Gartencenter im BauKing hat seit dem 13. Februar geöffnet. An dem Samstag waren kaum Blühpflanzen vorhanden, da die Lieferanten so schnell gar nicht liefern konnten. „Die Entscheidung, dass wir unseren Gartenbereich aufmachen dürfen, kam relativ spät“, erzählte Steiner. Zum Glück habe es keinen Andrang gegeben, da zu diesem Zeitpunkt noch Minusgrade herrschten.

Jetzt sind alle Regale und Tische mit bunten Blumen besetzt – und es kommen immer mehr Kunden. Uschi Hoffmann aus Vorsfelde packte zwei Rhododendren ein. „Ich bin froh, dass das Gartencenter wieder geöffnet hat“, sagt sie. In dem Wagen von Kundin Paulina Jarecka waren viele pinke Blümchen, die 42-Jährige möchte damit ihren Garten verschönern. „Im Markt ist alles gut organisiert“, lobt Jarecka.

Die Wolfsburger können Artikel im Internet, am Telefon und per Mail bestellen

Auf den ersten Blick funktioniert das Prinzip sehr gut. Die Privatkunden steuern sofort das rund 8000 Quadratmeter große Gartencenter an, doch manche verweilen auch sehr lange an den „gesperrten“ Regalen. „Falls der Kunde etwas möchte, kann ein Mitarbeiter die Sachen aus dem Regal holen und sie an der Kasse hinterlegen“, erklärt der Marktleiter. Ansonsten gibt es auch noch andere Möglichkeiten: Die Artikel können im Internet, per Telefon und per Mail bestellt werden. Dann packt ein BauKing-Mitarbeiter die Bestellung in einen Wagen und stellt ihn am Eingang ab. Für das so genannte „Click & Reserve“-System werden zurzeit rund 60 Wagen und Körbe benötigt. Und mindestens die Hälfte stand befüllt am Eingang.

Diane Nicolai zieht gerade von Leiferde nach Wolfsburg und hat Wandfarbe online geordert. Im Markt meldete sich die 27-Jährige an der Information und hat umgehend ihren Einkauf bezahlt. „Die Bestätigung per Mail war auch sofort da und das Abholen hat gut funktioniert“, sagt Nicolai.

Beim Hornbach im Heinenkamp werden die Artikel zum Auto gebracht

Das Gartencenter beim Hornbach im Heinenkamp hat seit dem 16. Februar von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Dabei grenzen Bauzäune und Regale das Gartencenter strikt vom Baumarkt ab. Für das Gartencenter wurde ein eigener Eingang eingerichtet. „Der Zulauf beim Gartencenter ist nicht so stark wie gedacht“, so Marktmanager Ralf Ahlers.

Wer in den Baumarkt möchte, muss einen Gewerbeschein vorlegen. Laut Ahlers nutzen das auch einige Handwerker. Dennoch würden die meisten Gewerbe- wie Privatkunden das „Reservieren & Abholen“ bevorzugen, auch bei Blumen und Garten-Artikeln. Die Artikel werden dabei online reserviert und am Markt abgeholt.

Der Eingang zum Gartencenter und der Bestellservice sind auf dem Parkplatz ausgeschildert. Die reservierten Artikel werden nicht im Markt abgeholt, sonder per Drive-In-System zum Auto gebracht. Dafür fahren die Wolfsburger im Auto vor, die Mitarbeiter fragen nach dem Kennzeichen und bringen die Artikel in einem Einkaufswagen zum Auto. Und das Angebot wird gut angenommen: Am Mittwochnachmittag standen zahlreiche Autos in der Schlange.

