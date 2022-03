Die Welle der Ukraine-Hilfe rollt weiter über Wolfsburg. Beim DRK in der Kleiderkammer-Halle und in den Garagen von Privatinitiativen stapeln sich die Spendentüten – jetzt wird sortiert und organisiert. Einige Sammelstellen haben sich inzwischen zusammengetan und suchen gemeinsam Lkws plus Fahrer.