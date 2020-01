Sülfeld

Fette Beute machten Zigarettendiebe in Sülfeld: Die unbekannten Täter knackten mit massiver Gewaltanwendung einen Zigarettenautomaten in der Straße Vor dem Busch auf und räumten ihn leer. Den Wert der Schachteln beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro.

Täter leeren Automatenschächte

Die Ganoven gingen laut zeugen in der Nacht zu Donnerstag ans Werk. Am Tatort in der Straße nahe der Einmündung zur Wettmershagener Straße stellten die Beamten fest, dass die Zigarettenschächte des Automaten komplett leergeräumt wurden.

Polizei sucht Zeugen

Bisher liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Vermutlich ereignete sich der Vorfall zwischen Mitternacht und dem frühen Donnerstagmorgen, als um 6.20 Uhr die Tat bemerkt wurde. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Fallersleben unter Telefon (05362) – 96 7 000 entgegen.

Von der Redaktion