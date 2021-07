Gärtnern für Anfänger: Wolfsburgs Fachberater gibt Tipps

In manche Fallen tappen viele Anfänger, weiß Jürgen Prabutzka. Zum Beispiel werde immer wieder falsch gegossen: Wer mit dem Regenaufsatz der Gießkanne großflächig und häufig kleine Mengen gießt, riskiert, dass das Wasser gar nicht tief genug in den Boden sickert. Besser: ohne den Aufsatz gießen und zwar nah an der Pflanze und nicht zu oft.

Außerdem sollte der Boden bearbeitet werden, damit das Wasser eine Chance hat, die Wurzeln zu erreichen. „Einmal Hacken spart dreimal Gießen“, sagt Prabutzka.

Ein weiterer Fehler: zu viel wollen. Wer seine Pflanzen zu früh aussät, pflanzt oder auch vorzieht, verschreckt die Pflanzen oft. Und wer zu eng beieinander sät oder pflanzt, ist am Ende enttäuscht, weil Platz, Nährstoffe und Licht eben doch nur für ein paar Pflanzen gereicht haben und der Rest verkümmert ist. Besser: Geduld aufbringen und sich an die Empfehlungen für Zeitplan und Saatabstand halten. Richtwerte gibt es meist direkt auf der Saatpackung oder sonst im Internet.