Gärtnern auf dem Balkon: Linda Krüger vom „wurzelwerk“ gibt Tipps

Wolfsburg

Wenn der Wunsch nach einem eigenen Garten unerfüllt bleibt, ist das noch kein Grund zum Verzweifeln, findet Linda Krüger, Projektleiterin des gemeinschaftlichen Stadtgartens „wurzelwerk“ in Wolfsburg. Wer nicht zum „Urban Garden“ in den Höfen kommen mag oder kann, hat immer noch die Möglichkeit, auf dem Balkon zu gärtnern – oder sogar auf der Fensterbank.

Sogar Kartoffeln, Bohnen und Himbeeren wachsen auf dem Balkon

Auf dem Balkon lasse sich viel mehr anbauen als nur Radieschen, betont Krüger, und listet auf: Salate, Spinat, Kräuter, Tomaten, Gurken, Rote Bete, Zucchini, Kartoffeln, Möhren, Paprika, Chili, Bohnen, Erdbeeren und Himbeeren.

„Für ein erfolgreiches Gärtnern auf dem Balkon ist es wichtig, sich für eine platzsparende Anbau-Variante zu entscheiden“, erklärt sie. „Hierfür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sich meist kostengünstig umsetzen lassen.“

Auch so geht’s: Das „wurzelwerk“ hat günstige Rohre aus dem Baumarkt mit Erdbeeren bepflanzt – das ist nicht nur platzsparend, sondern auch ein echter Hingucker. Quelle: Roland Hermstein

Wenn man aus Metallgitter und Mulchfolie einen Boden bastelt, lassen sich schon einfache Hochbeet-Umrandungen kostengünstig in ein Hochbett Marke Eigenbau umwandeln. Gefüllt wird das Beet dann mit grobem Gehölzschnitt (zum Beispiel aus dem Wald), dann feineren Ästen, dann grobem Kompost und schließlich zuoberst mit verrottetem Kompost und Bio-Erde. „Hier spielt Qualität eine große Rolle“, rät Krüger. „Das Teuerste an Hochbeeten ist meist nur die Erde. Aber auch hier kann man beispielsweise bei Ebay nach Erde schauen und nur die oberste Schicht dann mit hochwertiger Erde aus dem Gartencenter auffüllen.“

Klappboxen eignen sich prima zum Gärtnern

Noch weniger Platz nehmen Gemüsekisten weg. Die leichten Klappboxen aus Plastik lassen sich gut unterbringen. „Wir haben in unseren Gemüsekisten bereits Radieschen, Tomaten, Kohlrabi und Salat erfolgreich angepflanzt“, berichtet Krüger. Und auch in normalen größeren Blumentöpfen könne man Essbares anbauen, etwa Tomaten, Gurken, Salat und Erdbeeren. Und wer es kreativ mag, findet sowieso überall Möglichkeiten. Im Stadtgarten zum Beispiel pflanzen Krüger und ihre Mitstreiter Erdbeeren in KG-Rohren an.

Und wer nur eine Fensterbank zur Verfügung hat, kann immerhin noch Radieschen, Ingwer und Aloe Vera anbauen. Sogar Tomaten sind möglich. Krügers Tipp für mehr Tomatenfrüchte am Strauch: die blühenden Zweige leicht rütteln – dann verteilen sich die Pollen und sorgen für ausreichende Bestäubung.

Von Frederike Müller