Weil am Wolfsburger Schillerteich in den kommenden Wochen viele Graugänse ihren Nachwuchs großziehen, baut die Stadt wieder einen Zaun entlang des Berliner Rings auf. Fußgänger und Radfahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.

