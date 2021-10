Wolfsburg

Wer will auf der Fan-Bank sitzen beim Länderspiel Deutschland – Liechtenstein am Donnerstag, 11. November (20.45 Uhr) in der VW-Arena? Zusammen mit der Commerzbank verschenkt die WAZ 2x2 Plätze direkt am Spielfeldrand. Noch bis zum 20. Oktober können WAZ-Leser mitmachen.

Mit zu diesem Paket gehört übrigens auch eine exklusive Führung. Sofern es die Corona-Bedingungen zulassen, führen Vertreter des DFB und der Commerzbank die Gewinner durchs Stadion. Die Commerzbank ist seit Jahren Partner des DFB. Für Speisen und Getränke geht es während der Pause in die VIP-Lounge, außerdem ist auch der Parkschein für die Sieger inklusive.

Fußball hautnah: Das ist die Fanbank der Commerzbank. Quelle: Commerzbank

Und so können Sie mitmachen:

Mitmachen und gewinnen ist wie immer bei der WAZ ganz einfach: Bewerben Sie sich unter dem Stichwort „Fanbank“ per Mail an redaktion@waz-online.de. Schicken Sie uns ihr schönstes Foto mit Fußballbezug – vom Gänsehautmoment mit ihren Liebsten in der VW-Arena bis zum schrillen Fan-Outfit beim Public Viewing. Und schreiben Sie uns, welche Rolle Fußball in Ihrem Leben spielt. Die schönsten Fotos werden veröffentlicht. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir außerdem zehn Bälle und zehn Fantrikots.

Das Spiel findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt

Wichtig für die Teilnahme: Das Spiel findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, deshalb benötigen wir von Ihnen neben dem vollständigen Vor-und Nachnamen und Geburtsnamen auch das Geburtsdatum, den Geburtsort, die Adresse sowie Personalausweis-Nummer und eine Handynummer. Die Gewinner des exklusiven Fanpakets erhalten weitere Details zu Treffpunkt und Uhrzeit direkt von der Commerzbank.

Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 20. Oktober, um 12 Uhr.

Von der Redaktion