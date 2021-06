Wolfsburg

Nach einem holprigen Start bei der Fußball-Europameisterschaft hat das deutsche Team gegen den amtierenden Europameister Portugal mit 4:2 gewonnen. Am Mittwoch finden die dritten und entscheidenden Spiele der Gruppe F statt: Wenn Deutschland gegen Ungarn verliert und Portugal gegen Frankreich gewinnt, fliegt die Nationalmannschaft aus dem Turnier. Für die Jungs von Joachim Löw muss also mindestens ein Unentschieden her. Die WAZ hat bei den Wolfsburgern nachgefragt, ob die Deutschen die Gruppenphase überstehen.

Khaled Primo antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Sie werden auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen. Die ungarische Mannschaft ist zwar stark, aber wir werden es schaffen“, betont Primo.

„Ungarn ist stark, aber wir kommen weiter“: Khaled Primo (32) aus Alt-Wolfsburg setzt auf einen Sieg der deutschen Elf. Quelle: Boris Baschin

Das tippen die Wolfsburger für das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn

Michaela Gerner aus Kreuzheide hat mit ihrer Tochter nur das Spiel gegen Portugal gesehen. Doch von der Niederlage gegen Frankreich und der nicht befriedigenden Leistung der Deutschen hat sie gehört. „Die Mannschaft ist besser geworden, aber dennoch ist es unwahrscheinlich, dass sie die Gruppenphase überstehen. Die Ungarn sind nämlich auch sehr stark“, so die 50-Jährige.

Michaela Gerner (links) aus Kreuzheide befürchtet, dass die deutsche Mannschaft gegen Ungarn verliert. Petra Ratz (rechts) übt bereits das Jubeln und tippt, dass Deutschland 3:1 gewinnt. Quelle: Boris Baschin

Euphorisch nach dem letzten Sieg ist dagegen Petra Ratz aus Sülfeld. Die 58-Jährige übt schon das Jubeln in der City. „Natürlich übersteht die Nationalelf die Gruppenphase, weil sie 3:1 gegen Ungarn gewinnen“, betont Ratz.

Stadt Wolfsburg und VfL Wolfsburg hissen Regenbogenflagge

Bei einem großen Sportereignis wie der Fußball-Europameisterschaft wird immer wieder die Politik der teilnehmenden Länder thematisiert. In Ungarn brachte Premier Victor Orbán jüngst ein Gesetz durchs Parlament, das „Werbung“ für Homosexualität vor jugendlichem Publikum unter Strafe stellen soll. Manuel Neuer, Torwart des deutschen Teams, trug während der EM-Spiele eine Armbinde in Regenbogen-Farben. Der Regenbogen gilt als Zeichen der Toleranz und Akzeptanz. Die UEFA, der europäische Fußballverband, überprüfte das Tragen der Binde – mit dem Ergebnis, dass er die Armbinde weiter tragen darf.

Dass Neuer die Regenbogen-Armbinde weiter trägt, freut WAZ-Redakteurin Andrea Müller-Kudelka. „Ich freue mich am meisten darüber, dass die deutsche Mannschaft speziell beim Spiel gegen Ungarn ein Zeichen setzt. Und der UEFA bin ich dankbar, dass sie das Thema durch die Diskussion nochmal ein Stück in den Vordergrund geschubst hat“, so Müller-Kudelka.

Zeichen gegen Diskriminierung: Manuel Neuer trug die Regenbogen-Armbinde beim Spiel gegen Frankreich und Portugal – und auch gegen Ungarn wird er sie zeigen. Quelle: Christian Charisius/ dpa

Die Stadt Wolfsburg und der VfL Wolfsburg unterstützen die deutschen Nationalmannschaft. Anlässlich des Fußball EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn hisst die Stadt Wolfsburg gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg Regenbogenflaggen am Mittwoch um 13.30 Uhr vor dem Rathaus. Damit soll ein deutliches Zeichen für eine bunte, tolerante und vielfältige Gesellschaft und gegen die LGBTQ-feindliche Politik von Ungarns Regierungschef Orbán gesetzt werden.

Wolfsburger Robin Pape bedankt sich für das Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung

Der ehemalige Wolfsburger Robin Pape hatte mit 15 Jahren sein Coming-Out. Der 27-Jährige freut sich über das Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung. Der VfL Wolfsburg lässt nämlich während des EM-Spiels die Volkswagen Arena in den Regenbogen-Farben erstrahlen. „Ich bin begeistert, dass Manuel Neuer und meine Heimatstadt klar Stellung für Diversität, Offenheit und Toleranz beziehen“, so Pape.

So funktioniert der Turniermodus bei der EM 24 Mannschaften spielen in sechs Vorrundengruppen. Die Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe sowie die besten Gruppendritten kommen weiter. Danach geht es im Achtel-, Viertel- und Halbfinale im K.o.-Modus weiter, um die beiden Endspielteilnehmer zu ermitteln.

Der Neu-Berliner verfolgte viele EM-Spiele und hofft, dass Deutschland die erste Runde übersteht: „Ich gönne es der Mannschaft und tippe auf ein 2:1 für Deutschland.“

Wolfsburger sind sicher: „Deutschland gewinnt sowieso!“

Helmut Thomas aus Wolfsburg verfolgte das Spiel gegen Portugal im Irish Pub, am Mittwoch fährt er in den Urlaub nach Südtirol. Auch dort möchte der 71-Jährige jubeln. „Wenn die deutschen Spieler genauso eine Leistung abrufen wie gegen Portugal, bin ich sehr optimistisch, dass wir die Gruppenphase überstehen“, so Thomas.

Helmut Thomas (71) und Frederike Müller sind optimistisch, dass die deutsche Nationalmannschaft ins Achtelfinale einzieht. Quelle: Boris Baschin

WAZ-Redakteurin Frederike Müller schaut das entscheidende Spiel mit dem Babyfon in der Hand auf dem heimischen Sofa: „Endlich mal wieder ein Spiel, das erst in der Schlafenszeit meines Sohns beginnt! Vielleicht schaffe ich es ja, die erste Halbzeit zu gucken, bevor mich die Müdigkeit übermannt. Deutschland gewinnt eh - da kann ich bestimmt ruhig mal die Augen zumachen.“

Besucher in Wolfsburger freuen sich aufs Achtelfinale

Lisa Hürter hat vor 15 Jahren ein Praktikum in Wolfsburg gemacht, inzwischen wohnt sie in Bielefeld. Dennoch kann sich die 39-Jährige vorstellen, dass in der VW-Stadt eine gute Fußball-Stimmung herrscht. Und die Laune bei den Fans noch steigen könnte. „Ich habe noch kein Spiel gesehen, doch ich wünsche mir, dass die deutsche Elf wieder gewinnt. Das würde den Leuten weiterhin gut tun“, erzählt Hürter.

Lisa Hürter (links) hofft, dass die deutsche Mannschaft die Gruppenphase übersteht. Laura De Ruiter (rechts) geht fest von einem Sieg der deutschen Elf aus. Quelle: Boris Baschin

Ihre Freundin Laura De Ruiter ist auch keine Wolfsburgerin, die 41-Jährige kommt aus Berlin. Wolfsburg sei eben ein guter Treffpunkt zwischen Bielefeld und der Hauptstadt und in der City lasse es sich auch entspannt quatschen – auch über die EM. „Nach dem ersten Spiel habe ich mir Sorgen gemacht, dass wir nach der Gruppenphase rausfliegen. Aber nach dem unterhaltsamen Spiel bin ich mir sicher, dass wir weiter kommen“, so De Ruiter.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig