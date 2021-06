Fußball-EM: Wolfsburger fiebern mit der deutschen Nationalelf

Wolfsburg

Endlich wieder Fußball-Fieber in Wolfsburg: Am Dienstagabend spielte die deutsche Elf gegen Frankreich. Die Wolfsburger Fans freuten sich auf das spannende Match, dennoch war die Stimmung in den Bars und Kneipen zu Beginn des Spiels noch verhalten. Und von Minute zu Minute wurde die Atmosphäre angespannter.

„Deutschland ist in einer sehr schweren Gruppe. Ich hoffe, dass wir heute einen Punkt holen“, sagte Sven Schubert aus Hehlingen. Der 51-Jährige verfolgte die Partie gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich mit Freunden im Alt-Berlin im Kaufhof.

Pierre Littbarski glaubt an die deutsche Nationalmannschaft

Spannende Spiele oder kaum eine Chance für die Deutschen? Die Autostadt lud bereits am Nachmittag zu „Littis EM-Analyse“ ein. Auf der EM-Aktionsfläche vor dem KundenCenter diskutierten der VfL-Markenbotschafter Pierre Littbarski und Armin Maus, Vorsitzender der Autostadt Geschäftsführung, mit dem Radio38-Moderator Karsten Löwe über die bisherigen EM-Spiele und die Titelchancen der deutschen Mannschaft. „Ich habe Respekt vor den Franzosen, aber ich glaube an unsere Mannschaft“, so Littbarski.

Der Fußballweltmeister von 1990 tippte ein 2:2, Armin Maus hoffte auf ein „torreiches Spiel“. „Unsere Jungs werden sich nicht hinten reinstellen, daher tippe ich auf einen 3:2-Sieg für die Deutschen“, betonte Maus.

Wolfsburger Fans freuen sich auf Europameisterschaft

Auch die Fans in den Wolfsburger Kneipen waren optimistisch und die Vorfreude war riesig. „Es ist gut, dass wir das Spiel mit mehreren Leuten erleben können“, sagte Michael Zielinsky. Der 57-jährige Fan tippte wie Littbarski auf ein Unentschieden.

So war die Stimmung in Wolfsburg zum EM-Auftakt der Deutschen – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die deutsche Nationalelf spielte bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich. Die Wolfsburger Fans fieberten in Bars und Kneipen mit.

Bianca Meyer saß mit Trikot und schwarz-rot-goldenen Accessoires vorm Alt-Berlin. „Ich habe mich den ganzen Tag auf das Spiel gefreut“, so die Wolfsburgerin. Sie freute sich zudem auf einen Sieg der Deutschen.

Public-Viewing-Feeling im Hallenbad und im Kaufhof

In Wolfsburg zeigen einige Bars und Kneipen die EM-Spiele. Trotz Corona kam demnach ein wenig Public-Viewing-Feeling in der VW-Stadt auf. Im Biergarten des Kulturzentrums Hallenbad saßen mehr als 200 Zuschauer vor der Leinwand. „350 Fans hätten kommen können und am Samstag bieten wir auch viele Plätze an“, so Hallenbad-Geschäftsführer Frank Rauschenbach.

Kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr ertönte bei der Europameisterschaft das erste Mal die deutsche Nationalhymne. Veit (23) sang mit seinen Freunden laut mit. „Es ist ein Gefühl von Normalität“, betonte der Wolfsburger. Die Jungs feuerten die deutsche Mannschaft an und klatschten bei den Torchancen. In der 20. Minute fiel dann ein Tor – für Frankreich. Ein Eigentor vom deutschen Verteidiger Mats Hummels.

Die Stimmung schwankte zwischen verhalten und angespannt

Die Stimmung im Biergarten schwank von verhalten zu angespannt um. In der Münchener Allianz Arena wurde der gegnerische Torwart ausgepfiffen und in Wolfsburg schimpfte Zuschauer Sören Thiel über den Schiedsrichter. „Es ist ein schönes Ergebnis, jetzt muss nur noch das Ergebnis stimmen“, so Thiel.

Fußball-Europameisterschaft: Vivienne Wolze (links) und Mareike Wolters drücken der deutschen Mannschaft die Daumen. Quelle: Roland Hermstein

Die deutsche Nationalmannschaft kämpfte bis zum Schluss – leider wurde sie nicht belohnt. Zum Auftakt verlor das Team vom Trainer Joachim Löw gegen Frankreich. Die Wolfsburger waren zwar enttäuscht, aber sie hoffen weiter auf ein gutes Turnier. „Es war ein schöner Fußball-Abend trotz Niederlage“, betonte Mareike Wolters. Die 21-Jährige drückt am Samstag wieder die Daumen. Dann tritt die Nationalelf gegen den amtierenden Europameister Portugal an. Das Spiel wird ab 18 Uhr auf der ARD gezeigt. Hoffentlich ist die Stimmung nach dem Spiel auch noch so gut...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig