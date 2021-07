Wolfsburg

Während die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schon längst in den Sommerurlaub abgedüst sind, ist Italien bei der Europameisterschaft weiter voll im Rennen. Am Dienstagabend treffen die Azzurri im Halbfinale auf Spanien. Anpfiff ist um 21 Uhr.

In Wolfsburg wird zu diesem Zeitpunkt wieder beste Stimmung herrschen. Die große italienische Fan-Gemeinde in der VW-Stadt wird ihrer Nationalmannschaft die Daumen drücken und die Stadt erneut in eine große Partymeile verwandeln. Am vergangenen Freitag war Italien nach einem 2:1-Erfolg über Top-Team Belgien furios ins Halbfinale eingezogen. Anschließend brachen in der Wolfsburger City alle Dämme und es wurde ausgelassen gefeiert. Ein Autokorso bildete sich vom alten Stadion bis hin zum Kaufhof.

Die WAZ hat vor dem Spiel ihre Leser gefragt: Wie tippen Sie den Ausgang der Partie Italien gegen Spanien? Und hier ist das Ergebnis:

Abstimmungsergebnis

1.Italien gewinnt (52,5%)

2. Spanien gewinnt (25,1%)

3. Mir egal (22,4%)

Von Normen Scholz