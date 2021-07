Wolfsburg

Jetzt feuern wir Italien an: Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Fußball-Europameisterschaft raus. Doch kein Grund für traurige Gesichter, schließlich ist die italienische Mannschaft ins Viertelfinale einmarschiert. Die Elf tritt am Freitag, 2. Juli, um 21 Uhr gegen Belgien an und die italienischen Fans aus Wolfsburg sind zuversichtlich, dass sie im Turnier weiterkommen.

Stimmen Sie ab: Wem drücken Sie die Daumen bei der EM?

Die italienische Nationalmannschaft gewann in der Vorrunde souverän gegen die Türkei, Schweiz und Wales. Im Viertelfinale mussten die Fans dagegen zittern: Erst in der Verlängerung wurde Österreich besiegt. Das zerrte an den Nerven, „La Fontana“-Chefin Santina Curcuruto war mit dem Auftritt ihrer Mannschaft nicht ganz so zufrieden und ist jetzt vorsichtig: „Gegen Belgien wird es schwer, aber ich hoffe auf ein 2:1 für Italien“, sagt Curcuruto.

Die Italiener waren bei der Weltmeisterschaft 2018 nicht dabei, dafür wollen sie bei der Europameisterschaft angreifen. Santina Curcuruto vom „La Fontana“ tippt auf einen 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Belgien. Quelle: Boris Baschin

Den gleichen Tipp gibt Mauro Rizzo-Garziano von „Rizzos Café“ in der Goethestraße ab – aber mit einem anderen Kommentar. „2:1 für Italien – mit großer Sicherheit und mit ein bisschen Gänsehaut“, sagt er voller Selbstbewusstsein und Vorfreude.

Italienische Fans aus Wolfsburg fiebern beim EM-Spiel mit

Christian Matzedda, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg, gibt zu, dass Belgien sein Titel-Favorit war, vor allem wegen des Ex-VfL-Star Kevin De Bruyne. „Das Spiel gegen Österreich hat gezeigt, dass alle Mannschaften, die an der EM teilnehmen, es verdient hätten, weiterzukommen. Denn mit Disziplin und einer strategischen Aufstellung kann jede Mannschaft geschlagen werden. So müssen die Italiener gegen Belgien das Zentrum beherrschen und die tiefen Pässe in die Spitzen verhindern. Und dann kommen wir knapp mit einem 2:1-Sieg weiter“, sagt Matzedda.

„Italien gewinnt gegen Belgien“: Christian Matzedda (links) und Domenico Lucanto setzen auf einen Sieg im Viertelfinale. Quelle: Matthias Leitzke/ Benno Seelhöfer

Domenico Lucanto, ehemaliger Pressesprecher von Lupo Martini, ist froh über den Verlauf des bisherigen Turniers und sieht sein Team schon im Finale. „Ich bin froh, dass wir uns gegen Österreich durchsetzen konnten und die Mannschaft ihre Qualität gezeigt hat. Gegen Belgien erwarte ich ein schöneres Spiel und tippe auf 3:1 für Italien, da mit einem Tor der Belgier immer zu rechnen ist“, erklärt der 39-jährige Lupo-Martini-Anhänger.

Nach einem Sieg der Italiener gibt es einen Auto-Korso durch die Wolfsburger City

Giacomo Occhipinti jubelte am Samstagabend nach dem Sieg gegen Österreich und er beteiligte sich mit lautem Hupen am Auto-Korso durch die Wolfsburger City. „Wir haben friedlich mit anderen Fans gefeiert und dennoch hat die Polizei die Autos blockiert, das finde ich sehr schade“, sagt der Geschäftsführer vom Occhipinti. Dennoch möchte er am Freitagabend wieder an der Parade teilnehmen: „Natürlich kommt Italien weiter, auch wenn es gegen Belgien schwer wird.“

Enzo Natale (links) und Gerardo Scarpino (rechts) drücken die Daumen für die italienische Nationalmannschaft. Quelle: privat/ Matthias Leitzke

Das „Pizza-Enzo“-Team drückt ganz fest die Daumen und glaubt an die Squadra Azzurra. „Italien gewinnt 3:1“, betont Enzo Natale vom Enzo Bistro. VW-Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino betont, dass es unter den gegebenen Umständen eine sehr gut organisierte Europameisterschaft ist und er blickt optimistisch zum Viertelfinale: „Ich finde auch gut, dass der Großteil der Spieler die Respekt-Aktionen zum Thema Regenbogen unterstützt hat. Zum Spiel: Italien ist ein starkes Team. Und wenn Trainer Mancini die Nervenstärke der Spieler taktisch nutzt, dann ist Belgien zu bezwingen.“

Von Ann Kathrin Wucherpfennig und Andrea Müller-Kudelka