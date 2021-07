Wolfsburg

Die Italien-Fans in Wolfsburg kannten kein Halten mehr: Ihre Mannschaft zog am Dienstagabend ins Finale der Fußball-Europameisterschaft ein. Rund 800 Anhänger feierten mit riesigen Flaggen und Sprechchören auf der Fahrbahn. Dabei sah es zuerst so aus, als ob die Polizei einen Fan-Marsch verhindern wollte.

Nach dem Abpfiff hielten die Beamten die Zuschauer einige Minuten auf den Gehwegen an der Schillerstraße. Doch die Fans ließen sich nicht aufhalten, sie stürmten die Straße, Bengalos, Nebeltöpfe und Polen-Böller wurden gezündet. „Von einigen Personen wurden die Identität aufgenommen. Ansonsten ist unser Plan aufgegangen, wir wollten einen Autokorso verhindern“, erklärte Polizeisprecher Thomas Figge.

Es gab kein Autokorso, dafür marschierten die Italien-Fans durch die Straßen... Quelle: Britta Schulze

Italien-Fans stürmen die Straße vor dem Kaufhof

Nachdem die Fans die Schillerstraße vor dem Kaufhof in Beschlag nahmen, zogen sich die Polizisten kurz zurück und riegelten die Kaufhofpassage ab. Anschließend griffen sie wieder ein und geleiteten die Parade von der Schillerstraße über die Pestalozziallee bis zur Rothenfelder Straße.

So feierten die Italien-Fans den Einzug ins Finale – ein Video:

Die Fans stimmten immer wieder „Finale, Finale“ oder „Forza Italia“, also „Vorwärts Italien“, an. „Es ist eine magische Nacht“, sagte Leon (22), der das Spiel beim Cosa Nostra im Kaufhof verfolgt hatte.

Einige Wolfsburger ärgern sich über den Einsatz der Polizei

Doch das Auftreten der Beamten ärgerte einige Italien-Fans. „Die Polizei soll die Leute einfach friedlich feiern lassen“, sagte ein Zuschauer zur WAZ. Und eine Wolfsburgerin sagte: „Es ist schade, dass die Polizei alle Straßen blockiert.“

Figge verteidigte den Plan der Beamten und erinnerte an die Gefahr eines Autokorsos. „Unter den Fans waren viele Familien mit Kindern und wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass Motorroller beim Marsch über den City-Ring dabei sind, das kann nämlich gefährlich werden“, so der Polizeisprecher.

Polizei Wolfsburg möchte nach dem Finale ein Autokorso verhindern

Vor dem Halbfinal-Spiel hat die Polizei angekündigt, dass sie härter durchgreifen wolle. Am Freitagabend kam es nämlich zu einem Verkehrschaos in der Stadt. Daher standen am Dienstagabend zum Spiel Italien gegen Spanien einige Polizei-Wagen in der Wolfsburger Innenstadt.

Auch Bengalos wurden am Dienstag gezündet. Quelle: Britta Schulze

Vermutlich wird es am Sonntag zum Finale ähnlich sein: Die Polizei möchte einen Autokorso verhindern, damit die Fans gefahrlos auf der Fahrbahn feiern können. „Eventuell passen wir unseren Plan nochmal an, je nachdem, wie der Gegner lautet“, sagt Figge.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig