Wolfsburg

Ekstase: Die Italien-Fans in Wolfsburg feierten mit riesigen Flaggen und Sprechchören den Einzug ins Finale der Fußball-Europameisterschaft. Die Polizei wollte die jubelnden Anhänger daran hindern auf der Straße vor dem Kaufhof zu feiern, aber die Fans ließen sich nicht aufhalten.

Bereits am Freitag feierten die Italien-Fans den Einzug ins Halbfinale, als wenn sie schon den Pokal gewonnen hätten. Daraufhin erklärte die Polizei, dass sie härter durchgreifen wolle. Demnach standen am Dienstagabend deutlich mehr Polizei-Wagen in der VW-Stadt als bei den ersten Italien-Spielen.

Stadion-Stimmung vor dem Café Sport in der Rothenfelder Straße

Vor dem Café Sport in der Rothenfelder Straße wehte eine riesige grün-weiße-Flagge, Michele Colaianni sorgte mit seiner Trommel für Stadion-Stimmung und die Fans feuerten ihre Mannschaft lautstark an. „Italien gewinnt und als Gegner im Finale wünsche ich mir Dänemark“, sagte Marco Monello.

Italien-Fans feiern in der Wolfsburger City – ein Video:

Doch so leicht war es für die Squadra Azzura nicht, beide Mannschaften standen in der Abwehr stabil, sodass es zu Halbzeit noch 0:0 stand. Im Café & Bar Celona saßen einige Italien-Fans und im „La Fontana“ fieberte Dries (5) mit seiner Oma Santina Curcuruto mit. „Er ist Halb-Italiener und Halb-Spanier“, erzählte die La Fontana-Geschäftsführerin. Bei der Fußball-EM drückt er der italienischen Mannschaft die Daumen. „Italien soll gewinnen weil sie stärker sind und weil das Essen lecker ist“, sagte der Fünfjährige.

„Italien wird gewinnen“: Die Eltern von Dries (5) kommen aus Italien und Spanien, er drückt der italienischen Mannschaft die Daumen. Quelle: Britta Schulze

Die Italien-Fans in Wolfsburg jubelten bei jedem Tor lauter

In der 60. Minute haben Dries und die anderen Anhänger beim Public Viewing in Wolfsburg endlich gejubelt – Italien ging in Führung. „Italien gewinnt mit 2:0“, hoffte Joelina Mongiovi (16), die das Halbfinal-Spiel mit Freundinnen im Kaufhof verfolgte. Die spanische Mannschaft zog nach und schoss in der 81. Minute das Tor. Verlängerung. Die Stimmung unter den Fans beim Café Sport war gedrückt, viele schauten angespannt zum Bildschirm. „Jetzt müssen die Italiener nochmal alles geben, damit wir nicht ins Elfmeterschießen müssen“, betonte Noemi (14).

Die Hoffnung auf ein Tor war vergebens: Italien musste gegen Spanien ins Elfmeterschießen. „Das ist ein Glücksspiel“, sagte ein Zuschauer. Und das Glück war auf ihrer Seite: Die Italien-Fans jubelten bei jedem Tor lauter und die Anspannung schlug in Ekstase um. Nach dem Abpfiff lagen sich die Anhänger in den Armen, tanzten und grölten „Forza Italia“, also „Vorwärts Italien“.

Die Anhänger stürmten auf die Fahrbahn vorm Kaufhof

Die große Party zum Einzug ins Finale sollte vor dem Kaufhof steigen, doch die Polizei stand schon bereit. Die feiernde Masse sollte auf dem Gehweg bleiben, damit der Busverkehr weiter passieren kann. Allerdings ließen sich die Italien-Fans nicht aufhalten, sie stürmten mit riesigen Flaggen auf die Fahrbahn. Zwischenzeitlich stieg starker Qualm von Leucht-Raketen auf, die Fans blieben friedlich.

So feierten die Italien-Fans in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Lauter Jubel, riesige Flaggen und Autokorso: Die Italien-Fans in Wolfsburg feierten den Einzug ins Finale der Fußball-Europameisterschaft – und legten dabei die Straßen lahm.

Die Polizei geleitete die Fans von der Schillerstraße über die Pestalozzialle und Friedrich-Ebert-Straße zur Rothenfelder Straße Richtung Innenstadt. Immer wieder stimmten die Anhänger „Finale, Finale“ an, die wartenden Autos hupten und danach gab es auch noch einen kleinen Autokorso. Gegen ein Uhr gingen die Fans nach Hause, doch am Sonntag geht es mit der Party vermutlich weiter, dann spielt Italien im EM-Finale gegen England oder Dänemark. „Egal gegen wen – Italien gewinnt 3:1“, sagte Fabio (22) nach der Feier in der Wolfsburger City.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig