Fußball-EM: Diese Wolfsburger Lokale zeigen Italien gegen Belgien 

Die Europameisterschaft ist längst noch nicht zu Ende. Viele Wolfsburger Gastronomie-Betriebe übertragen die Spiele des Viertelfinales und freuen sich auf zahlreiche Fans – auch wenn sowohl Deutschland als auch Favorit Frankreich inzwischen raus sind. Mit großer Spannung erwarten Wolfsburgerinnen und Wolfsburger insbesondere die Partie Italien gegen Belgien (Freitag, 2. Juli, 21 Uhr). Schließlich gilt Wolfsburg wegen der Wurzeln vieler, die hier leben, als nördlichste Stadt Italiens.

Leinwand auf dem Detmeroder Markt

Schon vorher (18 Uhr) tritt am Freitag die Schweiz gegen Spanien an. Am Samstag treffen dann in der zweiten Viertelfinal-Runde Tschechien und Dänemark (18 Uhr) sowie Ukraine und England (21 Uhr) auf einander. Erstmals im Lauf dieser EM ist für alle vier Spiele eine Leinwand auf dem Detmeroder Markt aufgebaut, auch Tische und Bänke stehen dort bereit. Bastian Michel organisiert hier das Publik Viewing und zeigt am Samstag um 15 Uhr zusätzlich noch den Dokumentarfilm „Die Rückkehr der Wölfe“.

Andreas Nanos vom Irish Pub in der Schiller-Galerie stellt als Sportsbar weiterhin seinen Fernseher bereit. Der Irish Pub öffnet täglich um 12 Uhr. Auch das Café Sport an der Rothenfelder Straße – traditionell Anlaufpunkt für viele Tifosi-Fans – beginnt um 20 Uhr mit der Übertragung. Und im La Fontana auf dem Rathausplatz haben sich bereits einige Fußballfans für 20.30 Uhr den Tisch mit dem besten Blick aufs TV-Gerät reserviert.

Auch im Cafe & Bar Celona sowie im Sausalitos am Nordkopf können die Gäste die EM verfolgen. Reservierungen sind allerdings angebracht.

Freie Sicht auf die Leinwand gibt es im Biergarten des Kulturzentrums Hallenbad. 250 Gäste finden hier unter freiem Himmel Platz. Die Gäste brauchen keinen negativen Corona-Test, allerdings werden ihre Daten erhoben. Bei jedem Wetter wird das Spiel in „Rizzos Café“ auf die Piazza Italia gezeigt. „Wir hoffen aber auf Sonne, denn auf der Terrasse haben wir mehr Plätze zur Verfügung“, sagt Mauro Rizzo-Garziano.

Kaufhof: Wunsch der Gäste gibt den Ausschlag

Das Alt-Berlin im Kaufhof reagiert spontan auf die Wünsche der Gäste. Inhaber Ghandi Said Al Hassan schaltet die Fernseher gern ein – er hatte bei den letzten Spielen auch immer extra einen Bildschirm nach draußen gestellt.

TV-Geräte zeigen Kicks im Kaufhof: Vor und in den meisten Kneipen stehen während der EM Bildschirme bereit. Quelle: Boris Baschin

Ähnlich halte es die Shisha-Bar „Happy S“ sowie das „Lupus“ im Kaufhof.

In Vorsfelde gibt’s Matches und Matjes

Jovi Davidovic vom Vorsfelder „Hackepeter“ überträgt die EM-Spiele zwar von Beginn an draußen auf der Leinwand, hat für dieses Wochenende allerdings eine Veranstaltung geplant, die nicht viel mit Fußball oder Italien zu tun hat: Er serviert ein Matjes-Buffet, viele Gäste haben dafür bereits reserviert. TV-Geräte laufen auch bei der „Kupferkanne“ in der Amtsstraße. Kosta und Sabine Kavazis wollen alle EM-Spiele zeigen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig