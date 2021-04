Wolfsburg

Die Bürgerstiftung Wolfsburg unterstützt die Arbeit der Telefonseelsorge mit einer Spende über 1500 Euro. Damit übernimmt sie die Honorarkosten für eine der sechs Supervisionsgruppen in diesem Jahr.

„Um die Qualität in der Begleitung der Ratsuchenden zu gewährleisten, sind wir auf Spendenmittel angewiesen“, erklärt Leiterin Petra Kretschmer. Deshalb freut sie sich sehr über die Spende der Bürgerstiftung, die Vorstandsmitglied Heidemarie Steinke jetzt überreichte.

Ehrenamtliche sprachen bei der Scheckübergabe über ihre Arbeit

Bei dieser Gelegenheit kam sie mit einer Gruppe Ehrenamtlicher ins Gespräch, die über das Videokonferenzsystem Zoom zugeschaltet waren. Aus der Perspektive von Ehrenamtlichen am Telefon und aus der Onlineberatung wurde die große Bedeutung von Supervision für ihre ehrenamtliche Aufgabe deutlich. Die Ehrenamtlichen berichteten über den Ablauf der einzelnen Sitzungen sowie die Aufgabe und Bedeutung der Supervisorinnen und Supervisoren, die als Honorarkräfte tätig sind.

Lesen Sie auch Wolfsburger Telefonseelsorge sucht weitere Ehrenamtliche

Supervision für die Ehrenamtlichen zielt darauf ab, dass sie ihre seelsorgerlich-beraterische Kompetenz weiter ausbauen. Die Ehrenamtlichen am Telefon, in der Mail- und Chat-Seelsorge werden zum Teil mit großer persönlicher Not der Ratsuchenden konfrontiert. Sie wissen vorher nie, um welche Probleme, Konfliktlagen und Krisen es geht. „Das ist jedes Mal eine mehr oder weniger große Herausforderung“, weiß Kretschmer. „Deshalb braucht gute Beratung und Begleitung unbedingt eine kollegiale Gesprächskultur in Form von Supervision.“

Von Kenntnissen und Problemsichten der anderen lernen

Gruppensupervision ermögliche, von den Kenntnissen und Problemsichten der anderen zu lernen. Die Supervisoren verstehen sich dabei als Moderatoren. Sie bringen Struktur, Regeln und Systematik in die Arbeitsweise der Gruppe und geben Praxisanleitung. In den Gruppensitzungen reflektieren sie auch alternative Wahrnehmungen und erarbeiten gemeinsam seelsorgerliche Interventionen. Das fördert das Selbstbewusstsein der einzelnen für ihr Ehrenamt.

Kretschmer erläutert, dass die Kosten für die Superversion aus den Haushaltsmitteln der Telefonseelsorge bezahlt werden. Diese reichten aber nicht aus, um den Ehrenamtlichen einmal monatlich kontinuierlich gute Praxisanleitung und Beratung anbieten zu können. Deshalb sind Spendengelder willkommen.

Von der Redaktion