Jetzt also doch: Die Stadt rüstet für 850 000 Euro in den Wolfsburger Kitas und Schulen nach. Alle Einrichtungen sollen sogenannte „CO2-Ampeln“ erhalten. Für einzelne Gebäude beschafft die Verwaltung zudem Luftreinigungsgeräte.

Grundsätzlich hält die Stadt daran fest, dass ein Großteil der Wolfsburger Schulen und Kitas durch natürliche Stoß- und Querlüftung ausreichend Frischluft erhält. Sie stützt sich dabei auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes. Das geht davon aus, dass in gut belüfteten Räumen keine Luftfilter notwendig sind.

„In den Sommerferien analysierte der Geschäftsbereich Hochbau gemeinsam mit dem Geschäftsbereich Schule die vorhandenen Räumlichkeiten in Grundschulen und Kitas, die im Eigentum der Stadt Wolfsburg sind“, berichtet Stadtsprecherin Christiane Groth. Das Ergebnis: Rund 95 Prozent der Räume haben „gute Lüftungsbedingungen“.

Die CO2-Ampeln kosten rund 90 000 Euro

Alle Einrichtungen, auf die das zutrifft, sollen daher weiter nach dem Prinzip 20:5:20 lüften (alle 20 Minuten werden die Fenster für fünf Minuten geöffnet). Um Lehrkräfte und Erzieher dabei zu unterstützen, kauft die Stadt für rund 90 000 Euro CO2-Ampeln. Sie schlagen Alarm, wenn die Luftqualität in einem Raum schlechter wird. „Hier sind bereits 750 Ampeln beschafft worden, weitere 400 Ampeln werden den Schulen gemäß den eingegangenen Bedarfsmeldungen kurzfristig zur Verfügung gestellt“, sagt Groth.

Für die verbleibenden fünf Prozent der Räume will die Stadt Luftreinigungsgeräte bereitstellen. In den Kitas erhalten grundsätzlich alle Schlafräume entsprechende Geräte – unabhängig davon, wie gut ihre Belüftung ist.

Für die weiterführenden und berufsbildenden Schulen gibt es noch keine Analyse. Die Stadt wolle aber die Erfahrungen aus den Grundschulen nutzen, um für die übrigen Schulen schon im Vorfeld der Untersuchung Geräte zu bestellen, erklärt Groth.

Zwei Eilentscheidungen ermöglichen den Kauf der Luftreiniger

Möglich ist die Nachrüstung durch zwei Eilentscheidungen, die die Stadt in der vergangenen Woche in Abstimmung mit allen Fraktionen des Rates fasste. „Für die Beschaffung der mobilen Luftreiniger sind durch die beiden Eilentscheidungen Mittel in Höhe von insgesamt rund 850 000 Euro bereitgestellt worden, obwohl die die maßgebliche Richtlinie des Landes noch nicht abschließend vorliegt“, sagt Groth. Daneben stehen kommunale Mittel für die Maßnahmen zur Verfügung, da das Land bei förderfähigen Beschaffungen einen Förderanteil von 80 Prozent vorsieht.

Stadträtin Iris Bothe: „Hervorheben möchte ich, dass der weit überwiegende Anteil der Räumlichkeiten über gute Lüftungsbedingungen verfügt.“ Quelle: Roland Hermstein

Stadträtin Iris Bothe betont: „Die Eilentscheidungen geben uns die Möglichkeit, in unserem Verfahren zielgenau zu handeln und die erforderlichen mobilen Geräte zu beschaffen. Hervorheben möchte ich, dass der weit überwiegende Anteil der Räumlichkeiten über gute Lüftungsbedingungen verfügt.“

