Für Kunstwerk: Phaeno Wolfsburg sucht altes Spielzeug

Wolfsburg

Altes Spielzeug für ein neues Kunstwerk: Das Phaeno sucht altes, aber funktionstüchtiges oder nur leicht defektes Spielzeug für das Digitalfestival Phaenomenale. Die Künstler Niklas Roy und Felix Fisgus werden daraus gemeinsam mit den Besuchern etwas Neues erschaffen. Die unterschiedlichsten Spielsachen werden zu einem kinetischen Kunstwerk verbunden, das mit dem Smartphone steuerbar ist und eine ganz neue Geschichte erzählt.

Eine Puppe, ein Feuerwehrauto, dessen Sirene schon lange nicht mehr ertönt ist oder ein Elektro-Hund, der eigentlich mal wieder kläffen möchte: „Wir suchen Spielzeug, das nur darauf wartet, wieder eingesetzt zu werden“, erklärt Dr. Christof Börner, Organisator des Kunstprojekts im Phaeno.

Anzeige

Skurrile Maschinen im Phaeno

Der Berliner Roy verbindet in seinen Installationen Kunst und Technik und zeigt zum zweiten Mal sein Können in Wolfsburg. 2015 sorgte sein Riesenflipper „Galactic Dimension“ für Aufsehen, den er für die Flipperausstellung „Ausgeflippt!“ im Phaeno entwickelte. Fisgus stammt aus Bremen und erschafft unterhaltsame und skurrile Maschinen. „Besonders fasziniert mich daran, dass ich mit einfachen Mitteln ein Gerät bauen kann, welches etwas kann, was ich nicht kann,“ erklärt Fisgus.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Workshops für Besucher

Die Spielsachen – außer Kuscheltiere – können ab dem 20. Juni jeden Samstag oder Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr an der Kasse im Phaeno abgegeben werden. Als Dankeschön wartet ein Eintrittsgutschein für einen Tagesbesuch auf die Spender. Die Phaenomenale findet vom 24. September bis zum 1. Oktober im Ideenforum im Science-Center statt. Die Besucher können den Künstlern während der Zeit über die Schulter schauen und bei Workshops das Kunstwerk mitgestalten.

Vorfreude auf das Digitalfestival: Davy Champion (Phaeno, v.l), Dr. Justin Hoffmann (Kunstverein Wolfsburg e.V.), Christian Cordes (Referat Digitalisierung und Wirtschaft, Stadt Wolfsburg), Monika Kiekenap-Wilhelm (M2K, Stadt Wolfsburg), Dennis Weilmann (Erster Stadtrat) und Marcus Körber (Städtische Galerie Wolfsburg) rufen die Wolfsburger auf an der Phaenomenale teilzunehmen. Quelle: LARS LANDMANN

Wahrzeichen vom Digitalfestival

Zudem gibt es Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung, Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft. Einen Vorgeschmack auf das Digitalfestival gibt es bereits jetzt auf der Internetseite www.phaenomenale.com. Auf der Website startet ein Experiment, bei dem Twitter-Nutzer direkt mitwirken können.

Denn: Der sogenannte „Metaball“, das Herzstück der Phaenomenale, bildet in Echtzeit die thematische und emotionale Auseinandersetzung der Online-Community mit der Digitalisierung und gesellschaftlichen Transformation ab. Dies geschieht mittels einer Software, die Tweets nach digitalen Themen und der emotionalen Färbung durchforscht.

Lesen Sie auch

Von Ann Kathrin Wucherpfennig