Schock in Brackstedt: Ein fünfjähriges Kind riss sich von der Hand einer 38-Jährigen los und rannte auf die Straße. Die Fahrerin eines Golfs stieg sofort auf die Bremse, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Junge wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht.

Wohl wegen des starken Regens reißt sich der Junge los und läuft auf die Straße

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen hatte eine 38 Jahre alte Frau gegen 13.50 Uhr ihren Wagen an der Straße Zum Badekoth abgestellt. Dort wollte sie mit zwei Kindern die Fahrbahn überqueren. Beide Kinder hatte sie dafür an die Hand genommen. „Vermutlich aufgrund des anhaltenden Starkregens riss sich ein fünf Jahre alter Junge plötzlich los und rannte auf die Fahrbahn“, schildert Polizeisprecher Thomas Figge die Situation.

Eine Autofahrerin kann den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern

Eine 39-Jährige, die mit ihrem VW Golf mit etwa 30 km/h in Richtung Am Lerchenberg fuhr, hatte die Personengruppe am Fahrbahnrand bemerkt. Als sich der Fünfjährige plötzlich losriss und auf die Fahrbahn rannte, konnte sie trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. „Das verletzte Kind wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht“, so Figge.

