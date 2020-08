Fünf neue Corona-Fälle in der Stadt Wolfsburg

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Fälle in Wolfsburg nimmt wieder zu. Am Mittwoch wurden in der Stadt im Vergleich zum Vortag fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Dienstag wurden vier Neuinfektionen gemeldet, am Montag war es nur einer.

Die Gesamtzahl der Infektionsfälle in Wolfsburg seit Ausbruch der Pandemie beläuft sich inzwischen auf 425, davon gelten 24 als laufende Fälle. 52 Menschen sind verstorben, 349 Patienten gelten als genesen. Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist.

Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage haben sich 16 Personen neu infiziert, der kritische Wert liegt bei 50 Personen auf 100 000 Einwohner.

Von der Redaktion