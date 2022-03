Fünf Autos sind Schrott: Dritte Nacht in Folge mit Brandstiftungen in Wolfsburg

Wolfsburg

Die dritte Nacht in Folge haben in der Stadt Wolfsburg Autos gebrannt: Dieses Mal fingen vier Fahrzeuge am Vogtlandweg und ein Wagen am Hochring Feuer. Ein weiterer Versuch der Brandstiftung misslang zum Glück.

Kurz nach Mitternacht brannte ein Seat Leon auf einem Parkplatz am Hochring im Eichelkamp. Der Besitzer alarmierte die Berufsfeuerwehr. „Diese konnte den Vollbrand zwar schnell löschen, einen wirtschaftlichen Totalschaden jedoch nicht mehr verhindern“, teilte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch mit.

Polizei verhindert mit Feuerlöscher Ausbreitung eines Brandes

Gegen 1 Uhr meldeten Zeugen dann zwei brennende Autos am Vogtlandweg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen dann bereits ein BMW, ein Golf, ein Golf Variant sowie ein Mercedes in Flammen. Polizeibeamte verhinderten mit einem Handfeuerlöscher, dass sich der Brand des VW Golf weiter ausbreitete. „Der Brand eines weiteren Golf konnte glücklicherweise ebenfalls frühzeitig durch eingesetzte Beamte verhindert werden“, so aus dem Bruch. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge.

Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang mit den Autobränden der letzten Nächte aus. Zeugen, die zur Zeit der Brände verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05361-46460 an die Polizei zu wenden.

Schon in der ersten Brandnacht entsteht ein Schaden von 150.000 Euro

Bereits in der ersten Brandnacht zu Mittwoch schätzte die Polizei den Schaden auf rund 150.000 Euro. Am Laagberg hatte der Unbekannte gleich fünf Autos und ein nagelneues Wohnmobil angezündet. Zunächst musste die Berufsfeuerwehr Wolfsburg das Wohnmobil am Rügener löschen, nur zwei Stunden später brannten vor einem Mehrfamilienhaus am Sachsenring fünf Autos.

In der Nacht zu Donnerstag schlug der Brandstifter dann erneut in Westhagen und am Laagberg zu: An Cottbuser und Suhler Straße fingen drei Autos Feuer, zwei Stunden später brannte ein Arteon am Thüringer Weg – dabei griffen die Flammen auch auf ein Wohnhaus über. Glücklicherweise blieb es bei leichten Schäden, Personen wurden nicht verletzt.

Die Brände kosten nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern sorgen sich um ihre Autos. „Mann, bin froh, dass mein Auto in einer abgeschlossenen Tiefgarage sieht“, kommentierte eine Userin den Zeugenaufruf der Polizei auf Facebook. „Da ist wohl jemandem der Klebstoff ausgegangen“, mutmaßt ein weiterer Nutzer in Anspielung auf den Kleber-Attentäter, der mit seinen Taten in mittlerweile vier Jahren einen Schaden von mehr als zwei Millionen Euro verursacht hat.

Für die meisten ist es schon ärgerlich genug, wenn das eigene Auto abfackelt. Besonders schmerzhaft ist der Schaden jedoch für jene, die einen alten Wagen fahren. Denn selbst bei der Teilkasko ersetzt die Versicherung nur den Zeitwert – und ein adäquater Ersatz ist in Zeiten hoher Gebrauchtwagenpreise davon wohl kaum zu finanzieren.

Von der Redaktion