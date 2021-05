Frust über fehlende Termine: Impfsituation in Wolfsburg bleibt angespannt

Wolfsburg

Am Tag vor seiner geplanten Corona-Impfung Mitte Mai musste Rainer Klock (65) plötzlich ins Krankenhaus. Seinen Impf-Termin sagte er pflichtbewusst ab. Das Problem: Einen Ersatz konnte ihm zunächst niemand anbieten. Den Wolfsburger macht das sauer. Mit seinem Frust ist er nicht alleine: Rund 600 000 Menschen warten derzeit in Niedersachsen auf eine Corona-Impfung.

Eigentlich hatte Klock einen Termin im Wolfsburger Impfzentrum. Am Tag vorher musste er jedoch ins Krankenhaus. Die Absage des Termins sei ganz einfach gewesen, berichtet der 65-Jährige: „Ich bin bei der Hotline gleich durchgekommen.“ Ein neuer Termin ließ sich spontan allerdings nicht buchen, stattdessen musste Klock sich wieder auf die Warteliste setzen lassen.

Klocks Hausarzt muss Impftermine wieder absagen

Da der Wolfsburger bereits eine Krebserkrankung und einen Schlaganfall hatte, wollte er sich damit nicht zufrieden geben. Er kontaktierte seinen Hausarzt in Osloß: „Da hat man mir gesagt, dass ich vielleicht Ende Juni einen Impftermin bekommen kann.“ Die Begründung des Arztes: „Von dem Impfstoff, den er kriegen soll, bekommt er nur fünf bis zehn Dosen. Er muss Termine wieder absagen“, erzählt Klock.

Den Wolfsburger macht es sauer, dass ihm niemand eine zeitnahe Impfung anbieten konnte. Er meint: „Man muss doch erst die Alten impfen!“

Dass es aktuell schwierig ist, an einen Termin zu kommen, liegt an einer Entscheidung des Landes Niedersachsen. Das hat die Erstimpfungen momentan für mehrere Wochen ausgesetzt. Sie sollen erst Anfang Juni wieder starten. Vorerst sollen stattdessen vorrangig Zweitimpfungen stattfinden.

Dass auch bei den Hausärzten noch immer nur kleine Vakzin-Mengen ankommen, bestätigt Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg: „Wir haben einen Berg an Impfwünschen.“ Das Telefon in seiner Praxis in Detmerode klingele ununterbrochen. Die Lage sei „sehr, sehr angespannt“.

Die Aufhebung der Impf-Priorisierung könnte die Situation verschärfen

Momentan seien die Ärzte damit beschäftigt, ältere Menschen und damit Risikogruppen zu impfen: „Wir haben noch viele auf der Warteliste stehen, bei denen wir eine moralische Verantwortung sehen“, sagt Bekermann. Da die Impf-Priorisierung ab dem 7. Juni wegfallen soll, fürchtet der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, dass sich die Situation in den kommenden Wochen weiter verschärft. „Wir versuchen, den Wünschen möglichst nachzukommen. Aber es wird dauern“, betont der Allgemeinmediziner.

Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg: Er warnt vor zu hohen Erwartungen. Quelle: Nina Schacht

Das von der Politik ausgerufene Ende der Priorisierung sieht Bekermann deshalb kritisch. Es schüre falsche Erwartungen bei den Menschen. „Es müssen alle den Ball flach halten“, meint der Mediziner.

Derzeit haben 38 Prozent der Wolfsburger eine Erstimpfung erhalten, nur 14 Prozent sind vollständig geimpft. Bis jeder Impfwillige vollständig immunisiert ist, könne es daher noch dauern, erklärt Bekermann. Denn: Auch im Mai hätten die Praxen nicht die angekündigten Vakzin-Mengen erhalten. Hinzu komme, dass neben den Impfungen das Tagesgeschäft weiterlaufen müsse.

Die niedrige Inzidenz könnte dabei helfen, die Praxen zu entlasten

Trotzdem betont Bekermann: „Wir sind sehr motiviert und wollen die sehr hohe Nachfrage mitnehmen.“ Er hofft, dass die Zahl der Neuinfektionen in den kommenden Wochen dank der zunehmenden Zahl an Geimpften weiter sinkt. Wenn dadurch auch Menschen ohne Impfung zum Beispiel in den Urlaub fahren können, verringere sich der Druck auf die Praxen.

Klock hat über einen anderen Hausarzt und mithilfe einer Bescheinigung darüber, dass er seine Schwiegermutter pflegt, inzwischen einen kurzfristigen Impftermin bekommen. Er ist erleichtert.

