Wolfsburg

Sie haben Appetit auf Frühstück, aber nicht die passenden Zutaten im Haus? Zum Glück gibt es in Wolfsburg viele andere Orte, an denen man die erste Mahlzeit des Tages genießen kann. Die Redaktion hat die besten Frühstück-Cafés rausgesucht und in dieser Übersicht zusammengestellt.

Diese Tipps basieren auf Trip-Advisor- und Google-Bewertungen sowie auf Leser-Hinweisen und Erfahrungen aus der Redaktion. Die Auswahl erhebt natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit! Sie haben ebenfalls Tipps für gute Frühstücks-Cafés in Wolfsburg? Dann freuen wir uns über Ihre Kommentare (hier unter auf der Seite in unserem Kommentar-Forum oder auf unserer Facebook-Seite).

Restaurant Schlossremise

Adresse: Schlossstraße 6, restaurantschlossremise.de

Frühstücken im historische Ambiente in der Schlossremise. Quelle: privat

Deutsche Küche auch für Vegetarier in elegantem historischen Ambiente – damit lockt die Schlossremise. User sprechen von der besten Lokalität in Wolfsburg. Zudem sei der Blick auf das Schloss Wolfsburg durch die großen Fenster einfach atemberaubend. Gemütliches Frühstück und super Brunch. Für den Brunch raten User zum Reservieren. Es gibt unter anderem frisch gebackene Brötchen, diverse Cerealien, hausgemachte Marmeladen und frisches Obst. „Essen war sehr gut, da ist für jeden was dabei. Es wurde auch immer nachgelegt. Kaffee, Tee, Säfte und Wasser inklusive“, schreibt ein User. Montags geschlossen.

Atelier Café

Adresse: An der St. Annen-Kirche 11 ateliercafe.de

Im Atelier Café in Wolfsburg gibt es viele Marmeladen zur Auswahl. Quelle: privat

Das Café in Wolfsburgs ältesten Stadtteil Alt-Hesslingen steckt in einem Bauernhaus von 1885, das hell und modern umgestaltet wurde. Neben Frühstück gibt es auch Landfrauen-Torten und Currywurst. "Sehr leckeres und exquisites Frühstücksbuffet und sehr aufmerksamer Service!", zitieren wir hier einen User, stellvertretend für viele gute Bewertungen. Die große Auswahl an Cremes und Marmeladen wird von Gästen gerne gelobt. Dienstags ist geschlossen.

Cafe und Bar Celona

Adresse: Porschestraße 32 celona.de

Das Frühstücksbuffet im Bar Celona in Wolfsburg. Quelle: privat

Das Restaurant gehört zu einer deutschlandweiten Kette – das schmeckt im ersten Moment vielleicht nicht jedem, aber von Gästen in Wolfsburg bekommt es sehr gute Noten. „Bestelltes Frühstück in bester Qualität und sehr lecker zubereitet“, zitieren wir als Beispiel. Auch frische Waffeln gibt es hier und beim Brunch eine große Auswahl. Einziger Minuspunkt für viele User ist die offenbar nicht ganz so flotte Bedienung.

Café Stange

Adresse: Werderstraße 46 cafe-stange.de

Vor allem das „Schlemmen zu zweit“ soll sich im Café Stange lohnen. Quelle: privat

Von der „Süßen Kleinigkeit“ mit Brötchen und Marmelade bis zum üppigen „Schlemmen zu zweit“ mit verschiedenen Brötchen, Rührei und Bacon und Lachs hat das kleine Café vieles im Angebot. „Das Schlemmerfrühstück war fantastisch. Ein schönes Café“, heißt eine der vielen positiven Bewertungen im Netz.

BO'CA Cafe meets Wine

Adresse: Im Dorfe 13, bo-ca.de

Im Bo'Ca Cafe im Wolfsburg gibt es auch Deftiges zum Frühstück. Quelle: privat

Neben Brot und Brötchen hat das mediterrane Café/Weinbar auch Rührei, Nürnberger Würstchen, spanische Chorizo sowie Müsli und Trockenobst als erste Mahlzeit des Tages im Angebot. „Das Frühstücksbuffet ist wirklich einmalig. Alles war frisch und liebevoll hergerichtet. Das Brot noch warm, sodass man beim Schneiden aufpassen musste. Verschiedene leckere Salate, Käse- und Wurstvariationen“, berichtet ein User neben vielen anderen guten Bewertungen online.

Café Anna

Adresse: Reislinger Straße 28, stadtkirche-wolfsburg.de

Café Anna Quelle: privat

Hier gibt es für jeden Hungerbedarf das Passende: Kleines und großes Frühstück, herzhaft, französisch – mit Croissants, Lachs und Marmelade und daneben sogar ein Seniorenfrühstück und Geburtstagsfrühstück mit Überraschung. „Es ist gemütlich, die Leute sind sehr nett und bemühen sich nach Herzenskräften, es jedem recht zu machen“, bemerkt zum Beispiel ein Gast online. Montags und samstags geschlossen.

Heide-Bäckerei Meyer Café Magie Vorsfelde

Adresse: An der Meine 8 baeckerei-meyer.de

Von süß bis herzhaft: In der Heide-Bäckerei Meyer sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Quelle: privat

„Gepflegte Atmosphäre, gute Auswahl an Brot, Brötchen, Wurst, Käse, Salat, Frischkäse, Rührei, Kuchen, Honig, Nutella, Säfte und Heißgetränke als Flatrate buchbar. Immer sehr voll, Tisch am besten vorbestellen“, das empfiehlt einer von vielen positiv gestimmten Gästen. Die große Auswahl zu erschwinglichen Preisen wird bei den Bewertungen oft betont. Herzhaftes, Süßes, Vegetarisches und auch ein Frühstück für zwei steht auf der Karte.

Cadera

Adresse: Hansaplatz 4 cadera.de

„Gutes Frühstück und schöne Atmosphäre“, heißt einer von vielen positiven Kommentaren im Netz über die Frühstücksqualität in dieser Wolfsburger Traditonsbäckerei. Es gibt zum Beispiel ein klassisches City-Frühstück mit Brötchen, Brot, Käse, Wurst und Ei oder ein reines Käse-Frühstück oder ein „Oh là là“ mit Croissant, Konfitüre, Honig und Café au lait.

Brasserie Heimlich

Adresse: Alte Landstraße 31

In der Brasserie Heimlich gibt es Herzhaftes zum Frühstück. Quelle: privat

„Heimlich – Butter & Brot“ hat erst am 19. Oktober am Steimker Berg eröffnet. Das Konzept: Eine Brasserie mit Bio-Produkten, die morgens als Café mit Snacks wie herzhaft belegten Broten in den Tag startet und ab dem frühen Abend zur gemütlichen Weinbar mit passenden Leckereien wie Südtiroler Speck, Trüffelkäse und anderen Spezialitäten wird.

Rösterei Olivier

Adresse: Röntgenstraße 85 (Dunantplatz) oliviercaffe.com/

Wem der Kaffee beim Frühstück das Wichtigste ist, der ist in der Rösterei Olivier gut aufgehoben. Hier können Sie den Mitarbeitern beim Rösten über die Schulter schauen, verschiedene Espressi und Filterkaffees verkosten, in diverser Kaffeeliteratur schmökern und natürlich sämtliche Kaffee- und Espressospezialitäten erwerben.

Das Brot

Adresse: in der Autostadt autostadt.de

Das Brot in der Autostadt Wolfsburg bietet die verschiedensten Kornsorten. Quelle: Nele Martensen/Autostadt

Der Name ist Programm: Hier gibt es allerlei Backwaren aus verschiedenen Kornsorten wie Lichtkornroggen, Dinkel und Grünkern. Schweizer Bürli zählen neben schwäbischen Seelen, Croissants, Vollkorn- und Dinkelbrötchen zum Sortiment. Auch glutenfreies Vollkornbrot aus Reis und Braunhirse wird hier gebacken. Vormittags haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen süßen oder herzhaften Frühstücksvarianten: z. B. ein klassisches „Butterbrot“, eine „Klappstulle“ oder eine „Geröstete Brotscheibe“ mit hausgemachten, saisonalen Brotaufstrichen.

Kolumbianischer Pavillon

Adresse: Allerpark 12, kolumbianischer-pavillon.de

Jeden Sonntag von 9 bis 11.30 Uhr wird hier direkt am Allersee ein großes Frühstücksbuffet serviert. Satt essen heißt es da mit einem reichhaltigen Brötchensortiment, Croissants, Toast, Joghurt, Rote Beete Carpaccio, gegrilltem Gemüse, Fleischsalat, Lachs und vielem mehr. Tischreservierungen sind geboten.

Bistro Nando

Adresse: Goethestraße 51, www.bistronando.de

Beim Frühstücksbrunch im Bistro Nando können Gäste auch wechselnde Nudelgerichte genießen. Quelle: Bistro Nando

Der sonntägliche Frühstücksbrunch auf mediterrane Art im Bistro Nando besticht durch seine Vielseitigkeit. Wechselnde Nudelgerichte in italienischem, asiatischem oder marokkanischem Stil stehen in einer Reihe mit Antipasti, Obstsalat und frischen Brötchen. Besonderen Wert legt das Team um Inhaber Fernando Constantini, den viele Wolfsburger unter dem Spitznamen „Nando“ kennen, darauf, die Gäste immer wieder aufs Neue kulinarisch zu verzaubern. Eine Reservierung unter Telefon 05361/4639290 für den Frühstücksbrunch am Sonntag ist zu empfehlen.

Von vam/RND