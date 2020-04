Sonne genießen trotz Corona: Der Frühling macht sich in Wolfsburg breit

Wolfsburg

Darauf haben viele Wolfsburger monatelang gewartet: Der Frühling hält Einzug in die VW-Stadt. Trotz der Corona-Krise können sie die wärmende Sonne und die blühenden Blumen genießen. Immerhin zwei Lichtblicke in diesen trüben Zeiten.

Die WAZ-Fotografen beweisen es mit schönen Frühlingsbildern.

Die WAZ-Fotografen Britta Schulze und Roland Hermstein haben in den vergangenen Tagen die Augen besonders offen und die Kameras stets griffbereit gehalten, um Frühlingsimpressionen in Wolfsburg zu sammeln. Am Schloss Wolfsburg, am Planetarium, in Fallersleben, Vorsfelde und Velstove gelangen ihnen dabei besonders schöne Schnappschüsse.

Frühlingsimpressionen

Egal ob Enten am Fallersleber Schlossteich, Gänseblümchen an der Michaeliskirche, die Eieruhr am Vorsfelder Ütschenpaul, Osterdeko an der Hauptstraße in Velstove, Tulpen im Barockgarten des Wolfsburger Schlosses oder Narzissen am Südkopf-Center – sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind Frühlingsboten und wecken die Vorfreude auf ein schönes, farbenfrohes Osterfest.

