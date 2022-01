Wolfsburg

In Deutschland müssen in den kommenden Jahren Millionen von Führerscheinen in den neuen fälschungssicheren EU-Führerschein umgetauscht werden. Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die noch mit dem sprichwörtlich alten „Lappen“ unterwegs sind, sollten nicht die Frist verpassen. Das betrifft jetzt alte Papierführerscheine, die für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 ausgestellt wurden. Diese müssen bis zum 19. Januar umgetauscht werden.

Stadt bietet Umtausch ohne Terminvereinbarung an

Zum Umtausch bleibt also nur noch wenig Zeit. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Die Führerscheinstelle der Stadt Wolfsburg bietet den Service für den Umtausch ohne Termin an. Montags und donnerstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr können entsprechende Anträge am Informationsstand im Rathaus B (Foyer Eingang Hollerplatz) gestellt werden. Dran denken: Im Rathaus gilt die 3G-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Gebühr beträgt rund 30 Euro

Mitgebracht werden müssen der bisherige graue oder rosafarbene Führerschein, ein gültiges Ausweisdokument und ein aktuelles biometrisches Passfoto. Das Foto kann auch vor Ort angefertigt werden. Die Gebühr für den Umtausch der alten Führerscheine beträgt 30,30 Euro. Die fertiggestellten Führerscheine werden durch die Bundesdruckerei direkt nach Hause geschickt.

Drei Führerscheine, die allesamt umgetauscht werden müssen: Sabine Artelt (r.) mit dem grauen Lappen, Claudia Jeske mit dem Nachfolgemodell in rosa und Christian Opel mit dem Scheckkartenformat – letzteres ist allerdings auch schon älter und muss ebenfalls umgetauscht werden. Quelle: Boris Baschin

Für eine Übergangsfrist sollen keine Bußgelder verhängt werden

Und was passiert, wenn man den Termin verpassen sollte und mit dem alten Lappen am Steuer erwischt wird? Grundsätzlich ist es so: Wer ab dem 20. Januar noch mit einem grauen oder rosafarbenen Papier-Führerschein unterwegs ist, könnte mit einem Verwarngeld von 10 Euro belangt werden. Da es aber coronabedingt teils zu langen Wartezeiten bei der Bearbeitung kommt, haben die Verkehrsminister bei ihrer letzten Tagung vorgeschlagen, bis zum 19. Juli 2022 keine Bußgelder zu verhängen.

Neue EU-Richtlinie für fälschungssichere Führerscheine

Das steckt dahinter: Jedes Führerscheindokument, das vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden ist, muss in den kommenden Jahren in einen fälschungssicheren Ausweis umgetauscht werden. Dabei geht es nicht nur um die klassischen grauen „Lappen“ und die rosafarbenen EG-Führerscheine, sondern auch um neuere Plastik-Führerscheine im Scheckkartenformat. Grund ist eine ­EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006.

Umtauschfristen für alte Führerscheine Für den Umtausch alter Führerscheine ins fälschungssichere EU-Scheckkartenformat wurden gestaffelte Fristen gesetzt. Für Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind, ist das Geburtsjahr der Besitzerin oder des Besitzers entscheidend: Geburtsjahr vor 1953: Umtausch bis 19. Januar 2033

1953 bis 1958: 19.1. 2022

1959 bis 1964: 19.1.2023

1965 bis 1970: 19.1.2024

1971 oder später: 19.1.2025 Bei Führerscheinen, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt worden sind, ist das Ausstellungsjahr des Führerscheins entscheidend: Ausstellungsjahr 1999 bis 2001: Umtausch bis 19.1.2026

2002 bis 2004: 19.1.2027

2005 bis 2007: 19.1.2028

2008: 19.1.2029

2009: 19.1.2030

2010: 19.1.2031

2011: 19.1.2032

2012 bis 18.1.2013: 19.1.2033

Lesen Sie auch Der „Lappen“ wird umgetauscht: Darum freut sich Renate Jaensch auf ihren neuen Führerschein

Umtauschfristen für alte Führerscheine werden gestaffelt

Begonnen hat der Umtausch mit den Papierführerscheinen. Konkret mit den Jahrgängen 1953 bis 1958. Die betroffenen Wolfsburger haben noch bis zum 19. Januar 2022 Zeit, ihren „Lappen“ umzutauschen. Als nächstes sind dann die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 dran. Für sie gilt eine Frist für den Führerscheinumtausch bis 19. Januar 2023. Noch ein Jahr mehr haben die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 Zeit.

Von Christian Opel