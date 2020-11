Wolfsburg

Im Zuge der Corona-Krise war die Friseur-Kette Klier mit Sitz in Wolfsburg in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Zur Sanierung des Unternehmens soll nun offenbar das Filialnetz kräftig ausgedünnt werden. Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Klier Hair Group entscheidet das Amtsgericht Wolfsburg voraussichtlich am Dienstag.

Angeblich soll ein Drittel der Filialen geschlossen werden

Bereits im September hat das Wolfsburger Familienunternehmen mit rund 1350 Friseursalons (unter anderem Super Cut und Hair Express) und 9200 Mitarbeiternein Insolvenz-Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht beantragt. Einem Medienbericht zufolge will Klier nun ein Drittel der Filialen schließen. Von den bundesweit 1350 Friseursalons sollen rund 450 dichtgemacht werden, heißt es. 15 bis 20 Prozent der Stellen könnten demnach wegfallen.

Klier wollte diese Zahlen auf WAZ-Anfrage nicht bestätigen. „Da es noch viele Gespräche und Verhandlungen über einzelne Standorte gibt, sind alle Zahlen, die jetzt genannt worden sind, Spekulationen“, sagte ein Unternehmenssprecher. Es würden jetzt alle Geschäftsprozesse und Kostenstrukturen auf den Prüfstand gestellt. Nach der Annahme des Sanierungsplans werde man zunächst die Mitarbeiter informieren.

Das Unternehmen will nach eigener Aussage möglichst viele Filialen erhalten

Eine Entscheidung zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch das Amtsgericht Wolfsburg werde am Dienstag erwartet. „Oberstes Ziel der Bemühungen ist neben der Fortführung und Neuaufstellung des Unternehmens, möglichst viele Salons und Shops sowie die damit verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten“, betonte der Sprecher der Friseurkette. Als Familienunternehmen nehme die Klier Hair Group die besondere Verantwortung für ihre Mitarbeiter und deren Familien sehr ernst und kämpfe um jeden Standort.

Grund für die finanzielle Schieflage von Deutschlands größter Friseurkette ist die Corona-Krise. Im Frühjahr mussten die Friseursalons in Deutschland zunächst komplett schließen. Auch nach der Lockerung der Auflagen und der Öffnung der Läden hätten sich die Kunden anschließend noch zurückgehalten, begründete das Unternehmen im September die drohende Zahlungsunfähigkeit. Bereits damals hatte ein Sprecher angekündigt, dass auch das Filialnetz auf den Prüfstand kommen werde..

