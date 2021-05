Frische Brötchen: Diese Bäcker in Wolfsburg haben am Sonntag geöffnet

Wolfsburg

Wer am Sonntag Lust auf warme Brötchen hat, muss nicht lange hungrig bleiben. Nicht alle Bäcker in Wolfsburg haben geöffnet, doch genügend Auswahl gibt es trotzdem:

Bäckerei Steinecke im Hauptbahnhof hat am Sonntag von 6 bis 20 Uhr und die Filiale am Hansaplatz 14 hat von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet.

Bäckerei und Konditorei Rücker in der Grauhorststraße hat am Sonntag von 6 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei „Das Brot“ in der Autostadt öffnet von 8 bis 18 Uhr sonntags.

Cadera in der Porschestraße 38 hat sonntags von 9 bis 15 Uhr geöffnet, in der Borsigstraße 39 von 7.30 bis 10.30 Uhr und in Fallersleben Mitte von 7.30 bis 17 Uhr.

Bäckerei Leifert in der Goethestraße 42a öffnet sonntags von 6.30 bis 13 Uhr seine Türen.

Heide-Bäckerei Meyer an der John-F.-Kennedy-Allee 29 in Detmerode hat von 7 bis 10.30 Uhr sonntags offen.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von der Redaktion