Wolfsburg

Fridays For Future Wolfsburg ist noch da – wenn auch in der Zusammensetzung im Vergleich zum Auftakt 2019 offensichtlich um mehr als zwei Jahre gealtert und weiter geschrumpft. Schüler und Schülerinnen waren am Wolfsburger Rathaus bei einer Kundgebung heute nicht dabei. Dafür fanden sich unter den rund 20 Teilnehmenden, die sich im Schatten eines Baums weit weg von den Redenden auf der Treppe versammelten, Vertreter und Vertreterinnen von verschiedenen Verbänden und Parteien.

Kooperation für Klimaschutz

Weltweit hatte die Bewegung rund um die Klimaaktivistin Greta Thunberg an diesem Tag zu neuen Aktionen aufgefordert. Weil in Europa die Pandemie größtenteils auf dem Rückzug ist, seien Demos und auch die wöchentlichen Schulstreiks ab sofort wieder möglich, hieß es. In 28 deutschen Städten waren zur Wiedererweckung Aktionen geplant, auch in Wolfsburg.

Hier allerdings hatten die Gewerkschaft Verdi und ihre „workers for future“ Logistik und Anmeldung einer Kundgebung für Klimaschutz und Verkehrswende übernommen, in Kooperation mit einer Handvoll Übriggebliebenen von FFF und Attac Wolfsburg. FFF-Sprecher Alexander Sturm bedankte sich dafür. Er ist allerdings auch lange schon kein Jugendlicher mehr und will sich künftig aus der Organisation der Gruppe zurückziehen.

Flagge zeigen für Klimaschutz und Verkehrswende: Kämpfernaturen ließen sich von der Hitze nicht aufhalten, die junge Generation war dagegen nur spärlich vertreten. Quelle: Roland Hermstein

Außerdem zeigte die Initiative #unteilbar Flagge, Mechthild Hartung trat als Rednerin an. Sie war enttäuscht. Dass die Hitze möglicherweise viele vom Erscheinen abgehalten haben könnte, ließ sie als Entschuldigung für fehlenden Kampfgeist nicht gelten: „Das wäre doch erst recht ein Grund gewesen zu kommen!“

„Arbeitsplätze dürfen kein Argument gegen Klimaschutz sein“, hieß es aus den Reihen der Gewerkschaft Verdi im Aufruf zur Unterstützung von Fridays for Future. „Im Gegenteil, wer menschengerechte, nachhaltige Arbeit wünscht, muss sich den Forderungen anschließen. Die Freiheit einer Generation endet, wo sie die Freiheit der folgenden gefährdet.“ Als Verdi-Redner stand der ehemalige Chef der Gewerkschaft, Frank Bsirske, neben Uli Wels (workers for future). Er ist Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis. Wahlkampf machte er aber offiziell nicht – und das war auch kaum nötig, denn Elke Braun und Axel Bosse vom Grünen-Kreisvorstand, die ebenfalls im Baumschatten standen, musste er schließlich gar nicht mehr überzeugen.

Von Andrea Müller-Kudelka